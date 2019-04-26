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Стан кохання: Джамала зворушила одкровеннями про чоловіка і сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.04.2019 - 21:32
Стан кохання: Джамала зворушила одкровеннями про чоловіка і сина
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала назвала свою найбільшу мотивацію в житті

Українська співачка Джамала продовжує підкорювати український та світовий музичний Олімп. Її пісні входять в топи європейських чартів, в рідній Україні вона отримує заслужені музыкльные нагороди. Так, наприклад, нещодавно вона удостоїлася статуетки премії YUNA 2019. За словами самої артистки, рухатися вперед і досягати нових висот їй допомагають найближчі – чоловік Бекир Сулейманов та синочок Емір-Рахман. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Harpers Bazaar.

Джамала зізналася, що з появою сина її творчі амбіції лише зросли. Він – найбільша і переконлива мотивація, адже співачка мріє, щоб хлопчик пишався своєю мамою в майбутньому.

"Цей маленький чоловік вже багато чому мене навчив. Терпінню, наприклад. По своїй натурі я дуже экспрессивна і емоційна, а завдяки Еміру стаю мудрішим по відношенню до себе і інших", - зазначила вона.

Стан кохання: Джамала зворушила одкровеннями про чоловіка і сина

Фото: Джамала з сином Еміром-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)

Також артистка не упустила можливість згадати про коханого чоловіка і його вклад в її музичну кар'єру. Він звикла творити тоді, коли щаслива, а Бекір підтримує амбітну дружину в її починаннях і не дає розслаблятися.

Стан кохання: Джамала зворушила одкровеннями про чоловіка і сина

Фото: Джамала з чоловіком (instagram.com/jamalajaaa)

"Я творю, коли відчуваю стимул і позитивний фідбек. В цьому плані мені не дає розслабитися мій чоловік – він мотивує не зупинятися, вірить у мене. Люблячі люди поруч, готові у всьому і завжди підтримати, – це безцінне. І стан кохання і віри, в якому зараз перебуваю, я транслирую з допомогою своєї музики", - каже виконавиця.

Чоловік дарує зірці повну творчу свободу, але межі особистої свободи закінчуються там, де починається сім'я – це її свідомий вибір і величезне щастя.

Стан кохання: Джамала зворушила одкровеннями про чоловіка і сина

Стан кохання: Джамала зворушила одкровеннями про чоловіка і сина

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Мій вибір – дозволити собі бути залежною, дозволити чоловікові вирішувати і піклуватися. Хтось може назвати це слабкістю або поведінкою «слабкої статі», але в підсумку ми всі хочемо одного: щастя. Мені здається, краще бути слабкою і щасливою, ніж сильною і нещасною. Щастя і є свобода", - вважає співачка.

Нагадаємо, що Джамала зворушила мережу зізнаннями в річницю весілля, яку відзначає 26 квітня.

Раніше Джамала захопила мережу душевними кадрами з чоловіком і сином – сім'я провела насичений вікенд у весняному Києві.

До речі, Джамала підкорила сміливим чином на церемонії нагородження музпремией "Золота Жар-птиця 2019".

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