ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сон для слабаков: уставший Влад Топалов показал подросшего сыночка

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.11.2019 - 13:28
Сон для слабаков: уставший Влад Топалов показал подросшего сыночка
Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец признался, что не спал всю ночь

Влад Топалов - заботливый и любящий отец и не устает признаваться в любви к сыночку и жене Регине Тодоренко. Недавно телеведущая рассказала, что появление на свет мальчика очень изменило певца, да и сама она начала ко многим вещам относиться иначе. При этом артист также честно делится и трудностями, с которым ему пришлось столкнуться, став папой - к примеру, это почти постоянный недостаток сна. На своей странице в Instagram Влад поделился честным домашним кадром с ребенком.

На снимке растрепанный и усталый Топалов держит на руках сына Михаила, или Майкла, как его ласково зовут домашние. Малыш, которому в декабре исполнится год, повернут спиной к камере, однако и так видно, что он заметно подрос.

В подписи к фото Влад признался, что этой ночью ему не удалось поспать совсем.

"Доброго утра! А мы сегодня не спали вообщееееееее", - поделился певец.

Сон для слабаков: уставший Влад Топалов показал подросшего сыночка

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Пользователи сети отметили в комментариях, что это нормальная ситуация для родителей маленького ребенка, а также сочувствуют Владу и советуют крепиться.

  • Ребят,держитесь!! время работает на нас (на родителей)потом будем вспоминать эти времена как самые незабываемые и крутые!
  • похожая ситуация. Ох уж эти зубы (
  • и такое бывает
  • Крепитесь, дорогие... Искренне вам сочувствую, и желаю каждому из вашей замечательной семьи крепких снов и здоровья!
  • Это жесть. В такие моменты готова спать даже стоя. Влад держитесь, детки они такие
  • Это так знакомо сейчас
  • Вы не одни такие. Сил нам
  • Сон для слабаков
  • Влад, это пройдёт, все детки так, надо потерпеть! Спокойных ночей и приятных дней Вам!
  • Какой же он сладкий пупс. Тебе очень идёт роль папы. Прямо мимими
  • А мы тоже, у дочки зубы лезут (((а у сыночка колики (((терпения всем
  • Сочувствую. бывает, потом будет легче)
  • З- зубы

Сон для слабаков: уставший Влад Топалов показал подросшего сыночка

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что ранее Влад Топалов умилил душевным фото жены Регины Тодоренко с маленьким сыном.

"Не спала ни единой ночи": восхищенный Топалов умилил сеть откровением о Тодоренко "Моя любовь, моя душа": Влад Топалов растрогал семейной идиллией
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкосын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь