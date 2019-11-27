Сон для слабаков: уставший Влад Топалов показал подросшего сыночка

Певец признался, что не спал всю ночь
Влад Топалов - заботливый и любящий отец и не устает признаваться в любви к сыночку и жене Регине Тодоренко. Недавно телеведущая рассказала, что появление на свет мальчика очень изменило певца, да и сама она начала ко многим вещам относиться иначе. При этом артист также честно делится и трудностями, с которым ему пришлось столкнуться, став папой - к примеру, это почти постоянный недостаток сна. На своей странице в Instagram Влад поделился честным домашним кадром с ребенком.
На снимке растрепанный и усталый Топалов держит на руках сына Михаила, или Майкла, как его ласково зовут домашние. Малыш, которому в декабре исполнится год, повернут спиной к камере, однако и так видно, что он заметно подрос.
В подписи к фото Влад признался, что этой ночью ему не удалось поспать совсем.
"Доброго утра! А мы сегодня не спали вообщееееееее", - поделился певец.
Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)
Пользователи сети отметили в комментариях, что это нормальная ситуация для родителей маленького ребенка, а также сочувствуют Владу и советуют крепиться.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Напомним, что ранее Влад Топалов умилил душевным фото жены Регины Тодоренко с маленьким сыном.