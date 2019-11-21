ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Моя любовь, моя душа": Влад Топалов растрогал семейной идиллией

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.11.2019 - 15:32
"Моя любовь, моя душа": Влад Топалов растрогал семейной идиллией
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Певец признался в любви своей "банде"

Влад Топалов наслаждается своим новым статусом - в прошлом году украинская телеведущая Регина Тодоренко подарила ему сына и артист с удовольствием занимается и гуляет с малышом. К слову, его супруга не так давно призналась в интервью, что хотела бы родить еще детей и даже видит их многодетной семьей! Влад только за, ну а пока проводит как можно больше времени с любимыми. На новом снимке в Instagram певец растрогал очаровательной семейной идиллией.

На фото запечатлена Регина с сыночком Михаилом, которого в семье часто называют Майклом. Малыш, которому в декабре исполнится год, сидит на пушистом ковре в детской комнате. На нем милая пижама, а его звездная мама надела на ребенка солнцезащитные очки и бережно придерживает их рукой, чтобы не свалились. Сама она также в домашней одежде, а волосы собрала в небрежный пучок. Мальчик при этом мило держит в руке футляр от очков.

"Моя банда! Моя любовь! Моя душа! Моя стая! Моиииииииииии!!! Мои сладкие жопки!" - эмоционально прокомментировал нежный кадр Топалов.

&quot;Моя любовь, моя душа&quot;: Влад Топалов растрогал семейной идиллией

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Конечно же, пользователи сети принялись изо всех сил умиляться такому очаровательному домашнему фото и трогательному признанию Влада. Многие также отметили, что малыш очень похож на своего папочку.

  • Такой классный малыш
  • Я думала одна так ласково своих называю!)))
  • Красотульчик
  • Какой вкусный манюнька
  • Сладкий
  • Сколько мимишности, как же приятно видеть такие посты
  • Пупсик!
  • У вас очень классная жена,берегите ее
  • Красивый малый!!
  • Літл Влад з маминими очима
  • Майкл растёт как на дрожжах, красавчик
  • Сын ваша копия @vladtopalovofficial
  • Сын копия Влада )
  • Какой хорошенький
  • Какие вы милые

&quot;Моя любовь, моя душа&quot;: Влад Топалов растрогал семейной идиллией

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко откровенно рассказала о трудностях при поиске няни для сына.

"Побеждать саму себя": правила жизни и стиля Регины Тодоренко "Было очень нелегко": Регина Тодоренко откровенно рассказала о поисках няни для сына
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкосын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь