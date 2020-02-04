Солнышки: дочь Веры Брежневой с бойфрендом поддалась порыву чувств на пляже

Старшая дочь Веры Брежневой, 18-летяя Соня Киперман живет и учится в США. Звездная мама навещает ее не так часто, как хотелось бы, а девушка похожа с певицей внешне как две капли воды. Поклонники артистки отмечают, что мама и дочь выглядят словно сестры. Летом прошлого года Соня официально представила своего бойфренда. Парня зовут Мэтт Кэннон и он, как девушка, проживает в США. Пара вместе путешествует, а также встретила Новый год в объятиях друг друга. Девушка редко публиковала совместные фото с любимым, а потом и вовсе удалила их. Но волноваться о личной жизни дочки звезды не стоит – влюбленные вмесе и счастливы.

В подтвержение этому Соня разместила трогательный пляжный кадр с Мэттом. Девушка прильнула к парню и поцеловала его в щоку. Она выбрала для расслабленного дня total white образ – белоснежную майку и легкие штаны. Рядом с влюбленными позирует лохматый пес. Чуть поодаль стоят большие крафтовые пакеты – похоже, парочка запаслась провизией для перекуса на пляже.

Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

"С тобою жизнь прекрасна", - оставила дочь певицы трогательное послание для бойфренда.

Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Подписчики девушки были просто очарованы солнечным снимком, пропитанным счастьем.

Какие милые

Прекрасные

Солнышки

Очаровательно

Сонечка! Вся мамина. Повезло же тебе, дорогая милаха

Какая собачка классная

Скриншот комментариев

Напомним, что Вера Брежнева раскрыла свои слабые стороны и призналась, как поборола комплексы и вырабатывает уверенность в себе.