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"Немного помешана": Настя Каменских в одном белье сделала признание о своей слабости

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.02.2020 - 12:06
"Немного помешана": Настя Каменских в одном белье сделала признание о своей слабости
Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала горячее селфи

Настя Каменских любит провоцировать сетевую публику провокационными фото – она может себе легко позволить позировать не только в крошечных бикини и белье, но даже вовсе обнаженной! Откровенные снимки всегда вызывают бурю обсуждений, но певица спокойно реагирует на критику и признается, что практически никогда не читает комментарии под своими фото. Так, на свежем снимке артистка предстала перед фанами во всей красе – она позировала в черном белье.

Настя сделала селфи в примерочной. Вокруг нее на полу разбросаны личные вещи и одежда, в сама Настя красуется у зеркала в черном комплекте и белых массивных кроссовках. Девушка демонстрирует сочные формы на камеру.

Макияж певица предпочла сделать с акцентом на глаза. Кстати, недавно она показала, как наносит повседневный мейкап. В носу у звезды виднеется серьга-кольцо.

&quot;Немного помешана&quot;: Настя Каменских в одном белье сделала признание о своей слабости

Горячее фото Насти можно ценить тут

"Я немного помешана на шоппинге. А вы?" - поинтересовалась звезда у поклонников на английском языке.

В комментариях фаны NK восхитились ее аппетитными формами, они оставили немало откровенных комплиментов в адрес соблазнительной горячей красотки.

  • Вау, Настя, полегче
  • Фигура супер
  • Пушка
  • Настюша, ты супер
  • Ох и замечательная и прекрасная
  • Секс бомба
  • Фигура супер
  • Сексуальная фигура
  • Красавица
  • Шалена

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских наглядно показала, как "собирает" повседневный образ и попутно засветила плоский животик в белье. Она предпочла надеть пальто персикового оттенка на объемный спортивный костюм, дополнив комплект шапкой.

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Новости Украины Настя Каменских
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