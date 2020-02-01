Женская магия: Настя Каменских показала, как "рисует лицо" (видео)

Настя Каменских показала на видео процесс макияжа
Настя Каменских поделилась со своими фанами сокровенным и "впустила" их в свой будуар, продемонстрировав процесс прихорашивания и наведения макияжа. 32-летняя популяная певица записала процесс на камеру, восхитив поклонников открытостью и... в очередной раз показала, что особо трудиться над "рисованием" ей и не нужно - благодаря своей природной красоте.
Артистка опубликовала в Instagram видео, которое назвала "Girls magic".
С полотенцем на голове Настя в голубом халате при помощи кисточек подвела скулы, затем взялась за тушь для ресниц, слегка накрасила губы помадой, после чего освободила свои кудри и одарила зрителей страстным воздушным поцелуем.
Настя Каменских показала на видео, как наносит макияж
Отметим, что перед нынешней "девичьей магией" Каменских раззадорила армию своих поклонников жарким снимком в купальнике среди густых джунглей в Юкатане.
Фаны артистки восхищаются внешним видом и природной красотой Каменских и отмечают, что ей совершенно не нужен макияж, чтобы выглядить обворожительной, ведь она такая от природы.
Скрин комментариев: instagram.com/kamenskux
Добавим также, что Каменских, Дорофеева и Полякова недавно показали трендовую прическу лета 2020, которая подозрительно напомнила стиль 90-х годов.