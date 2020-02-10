Сонячна Настя Каменських поділилася особистими правилами доброго ранку

Співачка зарядила шанувальників хорошим настроем
Настя Каменських часто мотивує своїх підписників життєвими і підбадьорливими постами. Вона закликає завжди бути цілеспрямованим, йти до своєї мрії та з любов'ю і самовіддачею займатися тим, до чого лежить душа. Співачка ділитися шанувальниками одкровеннями і навіть зізнається у слабкостях. Наприклад, раніше вона заявила, що трохи схиблена на шопінгу. Тепер же артистка вирішила опублікувати список правил, які забезпечать успіх і гарний настрій на цілий тиждень.
Зірка супроводила мотивуючий текст щасливим і сонячним фото, на якому позує в класичному двобортному пальто прямого крою світло-мигдалевого пастельного відтінку, за ним видніються чорні штани і біле худі. На шиї у Насті – кулон на довгому ланцюжку. Вона щиро посміхається в камеру і дивиться прямо в об'єктив.
"Мої основні правила ранку: прокинутися в гарному настрої, посміхнутися новому дню, спорт або зарядка і вперед за пригодами. Нехай ваша тиждень обов'язково буде успішним і радісним!" - побажала вона підписникам.
Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)
Правила Насті припали до душі її аудиторії. Шанувальники співачки повідомили, що взяли їх на озброєння і не упустили можливості подарувати співачці компліменти.
Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)
Скріншот коментарів
Раніше Потап зачарував романтичним фото з дружиною Настею Каменських. На знімку пара тримається за руки. Репер прилетів додому після тижневої відсутності і скучив за коханою.