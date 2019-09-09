Солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть

Леся Никитюк продолжает съемки нового масштабного тревел-шоу об известных и не очень украинских достопримечательностях "LeМаршрутка". Телеведущая ездит по стране и знакомиться с самыми интересными местами в ее разных уголках и регионах. Так, звезда наведалась в Мариуполь и окрестности. Леди Ле успела "засветиться" на местном заводе, причем выбрала для этого весьма экстравагантный лук, а затем отправилась в одно из древних украинских "мест силы" - заповедник "Каменная могила".

Леся позирует на фоне вековечных каменных глыб с высеченными надписями. На ней уже знакомый поклонникам наряд – комбинезон в обтяжку телесного цвета с крупными надписями и юбка "питонового" окраса. На ножках – замшевые полусапожки.

"Вы видите надписи на камне… Как думаете, что это и какой культуре принадлежит?" - поинтересовалась любознательная Леся.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Снимок Леди Ле понравился многочисленной армии ее поклонников. Многие из комментаторов узнали локацию и не забыли оставить комплименты для звезды.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Девочка бомба

Красивая

Супер-пупер модель

Классная Леся

Просто шик

А может, вы Леся, сделали новое археологическое открытие!? И до вас никто не задумывался, что это и кто это сделал

То написано, яка Леся гарна!

Скіфи, мабуть

Кам'яна могила, місце сили. Далай Лама був тут

Образ шикарный!

Фото бомба

То розклад Ле маршрутки

Скриншот комментариев

Ранее стройная Леся Никитюк умилила семейным кадром с папой на пляже турецкого курорта.