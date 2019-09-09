Сонячна Леся Нікітюк на фоні стародавньої пам'ятки спантеличила мережу

Леся Нікітюк продовжує зйомки нового масштабного тревел-шоу про відомі і не дуже українські пам'ятках "LeМаршрутка". Телеведуча їздить по країні і знайомитися з найцікавішими місцями в її різних частинах і регіонах. Так, зірка навідалася в Маріуполь і його околиці. Леді Ле встигла "засвітитися" на місцевому заводі, причому вибрала для цього досить екстравагантний лук а потім відправилася в одне із стародавніх українських "місць сили" - заповідник "Кам'яна могила".

Леся позує на фоні віковічних кам'яних брил з висіченими написами. На ній вже знайомий шанувальникам наряд – комбінезон в обтяжку тілесного кольору з великими написами і спідниця "пітонового" забарвлення. На ніжках – замшеві півчобітки.

"Ви бачите написи на камені... Як думаєте, що це і якої культури належить?" - поцікавилася допитлива Леся.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знімок Леді Ле сподобався численній армії її шанувальників. Багато хто з коментаторів віпізнав локацію і не забув залишити компліменти для зірки.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дівчинка бомба

Красива

Супер-пупер модель

Класна Леся

Просто шик

А може, ви Леся, зробили нове археологічне відкриття!? І до вас ніхто не замислювався, що це і хто це зробив

То написано, яка Леся гарна!

Скіфи, мабуть

Кам'яна могила, місце сили. Далай Лама був тут

шикарний Образ!

Фото бомба

То розклад Ле маршрутки

Скріншот коментарів

Раніше струнка Леся Нікітюк умилила сімейним кадром з татом на пляжі турецького курорту.