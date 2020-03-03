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Солд-аут и концерты на бис: стартовал мировой тур Макса Барских (первые фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.03.2020 - 10:34
Солд-аут и концерты на бис: стартовал мировой тур Макса Барских (первые фото)
Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)

Барских ждет серия концертов по Германии, Чехии, Дании, Швеции, Финляндии и Австралии

Литва и Беларусь стали первыми странами, которые увидели шоу “Nezemnaya” в рамках одноименного мирового тура. Концерты украинского музыканта проходят с солдаутом - продажа билетов закрывается за несколько дней до шоу и в городах объявляются дополнительные даты концертов.

Солд-аут и концерты на бис: стартовал мировой тур Макса Барских (первые фото)

В Минске решение о концерте на «бис» принималось прямо во время шоу. 13 тысячная арена слова музыканта принимала под оглушающие аплодисменты и не отпускала со сцены даже после трёх песен, исполненных на бис!

Артист вернётся в Минск с этой же программой 18 декабря.

«Это впервые, когда мы назначали новую дату дополнительного концерта прямо во время шоу, в перерывах между сменой костюмов», - говорит Макс Барских.

После Беларуси с концертом певца ждут в Латвии. В Риге музыкант выступит в спорткомплексе «Арена - Рига». После чего артиста ждёт серия концертов по Германии, Чехии, Дании, Швеции, Финляндии и Австралии.

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