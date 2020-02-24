Макс Барских и LITKOVSKAYA создали провокационную коллекцию одежды PRAY AT THE DANCEFLOOR (фото)

Макс Барских и LITKOVSKAYA (фото: пресс-служба)

Творческая коллаборация приурочена к старту второго мирового тура музыканта NEZEMNAYA2020

После успешного запуска первой коллекции Макса Барских #BEREGA в 2018 году, артист продолжает развивать направление собственной линии одежды, - и снова делает это, объединив усилия с брендом LITKOVSKAYA. На этот раз ассортимент официального мерча музыканта стал еще шире, доминантными в нем выступили красный, белый и черный цвет, а знаковыми элементами – терновый венец, название шестого полноформатного альбома «1990» и языки пламени.

Официальным саундтреком рекламной кампании PRAY AT THE DANCEFLOOR стал третий украиноязычный сингл «Двоє» из будущего альбома Барских.

В коллекцию вошли универсальные базовые вещи sport casual, которые подойдут, как для «нее», так и для «него»: худи, два вида футболок, лонгслив, водолазка, спортивные брюки, шорты, носки, кожаный аксессуар «терновый венец» и эксклюзивный рюкзак-трансформер, - последний можно будет использовать в качестве вип-пригласительного на один из концертов в рамках международного тура. Все изделия коллаборации упакованы в пакеты из биоразлагаемого пластика.

MAX BARSKIH х LITKOVSKAYA

Первый дроп поступит в продажу на концерте в Вильнюсе уже 27 февраля.

Авторами визуальной части рекламной кампании нового кампейна MAX BARSKIH х LITKOVSKAYA выступило творческое объединение художников ГОРСАД. Вдохновленные фресками эпохи Возрождения, фотохудожники смешали в кадре библейские мотивы и рейверскую эстетику. Главными героями съемки стали сами Макс Барских и Лиля Литковская.

Напомним, ранее Барских показал свободных людей в дерзком клипе "Лей, не жалей".