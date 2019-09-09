Не согласен: Влад Яма высказался о результатах третьего эфира Танцы со звездами 2019

Третий эфира шоу Танцы со звездами 2019 до сих пор “поражает” соцсети своей неожиданностью. Напомним, что паркет танцевального шоу покинула еще одна пара. Вслед за TAYANNA и Игорем Кузьменко проект покинул певец Серега и его партнерша Аделина. Члены жюри оценили их пасодобль в 20 баллов. Но зрители решили иначе.

Наконец, Влад Яма решился поделиться своими эмоциями по поводу прошедшего прямого эфира. На своей страничке в сети instagram член жюри Танцев со звездами 2019 признался, что не согласен с “приговором” зрителей. По словам Ямы, в третьем эфире было как минимум три более слабых пары.

“Не согласен с выбором зрителей. Думаю Серега и Аделина еще могли показать ощутимый прогресс. Ну а вчера минимум три пары танцевали хуже. А вы что думаете?” - пишет Влад Яма.

Скриншот поста: instagram.com/vladyama_official

Также свой пост Яма сопроводил коротким фрагментом с выступления Сереги и Аделины.

Серега и Аделина Дели – Пасодобль – Танцы со звездами 2019

Поклонники Влада также поспешили оставить свои комментарии под его новым постом:

“И я не согласна, было намного достойнее, чем у Дзидзьо”

“Я тоже в корне не согласна! Мне их танец понравился, был прогресс. Они станцевали намного лучше Кукуюка и Дзидзьо”

“Тоже не согласна. Да и по всем трём членам жюри было видно, что им непонятен выбор зрителя”

“Не согласна тоже! Мне за их парой интересно было наблюдать”

“100%, да и в том выпуске тоже было не совсем правильно. Жаль что из двух пар жюри не выбирает”

“Жаль... Неожиданное решение”

“Полностью поддерживаю вас..были пары которые танцевали хуже…”

“Кукуюк на каждом эфире слабо танцует”

Скриншот комментариев: instagram.com/vladyama_official

Серега и Аделина Дели (фото: instagram.com/poligrafofficial)

Результаты голосования членов жюри третьего эфира Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Анна Ризатдинова призналась в чувствах к партнеру по Танцы со звездами 2019. Украинская гимнастка призналась, что встретила в шоу настоящего друга.

Также до этого MARUV откровенно рассказала о непростой школе жизни. По словам певицы, она начинала в Харькове, где пела в стрипклубах и караоке-барах. При этом в караоке можно было "получить по лицу" от пьяных клиентов.