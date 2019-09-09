Не згоден: Влад Яма висловився про результати третього ефіру Танці з зірками 2019

Третій ефіру шоу Танці з зірками 2019 досі "вражає" соцмережі своєю несподіванкою. Нагадаємо, що паркет танцювального шоу покинула ще одна пара. Слідом за TAYANNA та Ігорем Кузьменко проект покинув співак Серьога і його партнерка Аделіна. Члени журі оцінили їх пасодобль в 20 балів. Але глядачі вирішили інакше.

Нарешті, Влад Яма наважився поділитися своїми емоціями з приводу минулого прямого ефіру. На своїй сторінці в мережі instagram член журі Танців з зірками 2019 зізнався, що не згоден з "вироком" глядачів. За словами Ями, в третьому ефірі було як мінімум троє більш слабких пари.

“Не згоден з вибором глядачів. Думаю Серьога і Аделіна ще могли показати відчутний прогрес. Ну а вчора мінімум три пари танцювали гірше. А ви що думаєте?" - пише Влад Яма.

Скріншот поста: instagram.com/vladyama_official

Також свій пост Яма супроводив коротким фрагментом з виступу Серьоги і Аделини.

Серьога і Аделіна Делі – Пасодобль – Танці з зірками 2019

Шанувальники Влада також поспішили залишити свої коментарі під його новим постом:

"І я не згодна, було набагато достойніше, ніж у Дзідзьо"

“Я теж в корені не згодна! Мені їх танець сподобався, був прогрес. Вони станцювали набагато краще Кукуюка і Дзідзьо"

“Теж не згодна. Та й по всім трьом членам журі було видно, що їм незрозумілий вибір глядача"

“Не згодна теж! Мені за їх парою цікаво було спостерігати"

“100%, та й у тому випуску теж було не зовсім правильно. Шкода що з двох пар журі не вибирає"

“Шкода... Несподіване рішення"

"Повністю підтримую вас..були пари, які танцювали гірше..."

"Кукуюк на кожному ефірі слабо танцює"

Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official

Серьога і Аделіна Делі (фото: instagram.com/poligrafofficial)

Результати голосування членів журі третього ефіру Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова зізналася в почуттях до партнера по Танці з зірками 2019. Українська гімнастка зізналася, що зустріла в шоу справжнього друга.

Також до цього MARUV відверто розповіла про непросту школу життя. За словами співачки, вона починала в Харкові, де співала в стрипклубах і караоке-барах. При цьому в караоке можна було "отримати по обличчю" від п'яних клієнтів.