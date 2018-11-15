София Ротару подняла гонорар после обморока и потери памяти: названа сумма

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Певица пока не ездит в гастрольные туры

Знаменитая украинская певица София Ротару заметно подняла свой гонорар за выступления на корпоративах после перенесенного летом приступа. Об этом рассказал директор певицы Сергей Лавров, сообщает "КП".

Он сообщил, что артистка уже вернулась к концертной деятельности, однако пока не хочет ехать в гастрольный тур. При этом на корпоративах Ротару выступает.

"Отработали позавчера с Софией Михайловной выступления в Алма-Ате, - поделился промоутер. - За этот месяц в Казахстане у Ротару было уже три корпоратива. А вот в гастрольный тур она пока ехать не хочет, хотя предложений много. К сожалению, не соглашается и на выступления в России. Даже отклонила участие в концерте "Дискотека 90-х", хотя ей предлагали большие деньги. Есть города, где ей готовы платить 50 тысяч евро (около 1,6 млн гривен - прим. ред.) за три песни в сборном концерте, но София Михайловна отказывается. В Казахстан ей проще слетать, потому что есть прямой рейс. А в Россию чтобы прилететь, надо сначала приземлиться в Минске, потом уже отправиться в Москву. Ей тяжело..."

Между тем, по словам других промоутеров, после болезни гонорар Софии Ротару за частное выступление вырос до 100 тысяч евро (около 3,2 млн гривен - прим. ред.). Если раньше певица могла согласиться на корпоратив за 50 тысяч евро, то сейчас меньше чем за 100 тысяч никуда не поедет. Не хочет лишний раз рисковать здоровьем.

Напомним, что в августе этого года во время концерта в Уфе (Россия) Софии Ротару стало плохо, после чего артистка оказалась в больнице. Позже стало известно, что певица не сразу узнала родных, память к ней вернулась постепенно. Медики поначалу подозревали инсульт, но диагноз не подтвердился. Причиной госпитализации стало повышенное давление, гиперкриз.

Мы также писали о том, что София Ротару показала подписчикам архивное фото, на котором она запечатлена со своим умершим супругом Анатолием Евдокименко.

Отметим, что София Ротару поздравила внучку с дебютом. Долгое время София посвящала себя модельной карьере, учавствуя в новых показах и снимаясь для известных брендов. А сейчас девушка решила пойти по стопам бабушки и попробовать себя в роли певицы.

Видео: РБК-Украина