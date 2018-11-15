Софія Ротару підняла гонорар після непритомності і втрати пам'яті: названа сума

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Співачка поки не їздить в гастрольні тури

Знаменита українська співачка Софія Ротару помітно підняла свій гонорар за виступи на корпоративах після перенесеного влітку нападу. Про це розповів директор співачки Сергій Лавров, повідомляє "КП".

Він повідомив, що артистка вже повернулася до концертної діяльності, проте поки що не хоче їхати в гастрольний тур. При цьому на корпоративах Ротару виступає.

"Відпрацювали позавчора з Софією Михайлівною виступу в Алма-Аті, - поділився промоутер. - За цей місяць в Казахстані у Ротару було вже три корпоративи. А ось в гастрольний тур поки вона їхати не хоче, хоча пропозицій багато. На жаль, не погоджується на виступи в Росії. Навіть відхилила участь у концерті "Дискотека 90-х", хоча їй пропонували великі гроші. Є міста, де їй готові платити 50 тисяч євро (близько 1,6 млн гривень - прим. ред.) за три пісні у збірному концерті, але Софія Михайлівна відмовляється. У Казахстан їй простіше злітати, бо є прямий рейс. А в Росію щоб прилетіти, треба спочатку приземлитися в Мінську, потім вже вирушити в Москву. Їй тяжко..."

Між тим, за словами інших промоутерів, після хвороби гонорар Софії Ротару за приватний виступ виріс до 100 тисяч євро (близько 3,2 млн гривень - прим. ред.). Якщо раніше співачка могла погодитися на корпоратив за 50 тисяч євро, то зараз менше ніж за 100 тисяч нікуди не поїде. Не хоче зайвий раз ризикувати здоров'ям.

Нагадаємо, що в серпні цього року під час концерту в Уфі (Росія) Софії Ротару стало погано, після чого артистка опинилася в лікарні. Пізніше стало відомо, що співачка не відразу впізнала рідних, пам'ять до неї повернулася поступово. Медики спочатку підозрювали інсульт, але діагноз не підтвердився. Причиною госпіталізації став підвищений тиск, гіперкриз.

Ми також писали про те, що Софія Ротару показала підписникам архівне фото, на якому вона зображена зі своїм померлим чоловіком Анатолієм Євдокименком.

Зазначимо, що Софія Ротару привітала онуку з дебютом. Довгий час Софія присвячувала себе модельній кар'єрі, приймаючи участь у показах нових і знімаючись для відомих брендів. А зараз дівчина вирішила піти по стопах бабусі і спробувати себе в ролі співачки.

Відео: РБК-Україна