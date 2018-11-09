София Ротару поздравила внучку с дебютом

Первый трек Сони Евдокименко — Unbreakable (dидео: YouTube/SofiaRotaru)

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко выпустила свою первую песню "Unbreakble". О своем дебюте она оповестила в Instagram-аккаунте.

Долгое время София посвящала себя модельной карьере, учавствуя в новых показах и снимаясь для известных брендов. А сейчас девушка решила пойти по стопам бабушки и попробовать себя в роли певицы.

Внучку с началом певческой карьеры поздравила ее известная бабушка — София Ротару.

"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива!" — поздравила внучку с дебютом Ротару.

Скриншот поста (instagram.com/p)

Воодушевленные пользователи искренне порадовались треку и поздравили Софию с релизом.

"Талантливый человек талантлив во всем. Потрясающая песня! Невероятный голос!" — написала поклонница Софии.

"Какая умница! Голос чудесный! Музыкальные гены зря не пропадают", — подметила еще одна фаворитка.

Скриншот комментариев (instagram.com/p)

София Ротару также опубликовала запись у себя в Instagram и поздравила внучку с началом певческой карьеры.

Ранее мы писали, что внучка Софии Ротару снялась в пикантной фотосессии без белья.

Кроме того, София Евдокименко продемонстрировала подписчикам как проводит отдых на Лазурном Берегу в Сен-Тропе.

Видео: РБК-Украина