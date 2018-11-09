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София Ротару поздравила внучку с дебютом

Lite » Звезды 09.11.2018 - 18:21

Первый трек Сони Евдокименко — Unbreakable (dидео: YouTube/SofiaRotaru)

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко выпустила свою первую песню "Unbreakble". О своем дебюте она оповестила в Instagram-аккаунте. 

Долгое время София посвящала себя модельной карьере, учавствуя в новых показах и снимаясь для известных брендов. А сейчас девушка решила пойти по стопам бабушки и попробовать себя в роли певицы. 

Внучку с началом певческой карьеры поздравила ее известная бабушка — София Ротару. 

"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива!" — поздравила внучку с дебютом Ротару.

София Ротару поздравила внучку с дебютом

Скриншот поста (instagram.com/p)

Воодушевленные пользователи искренне порадовались треку и поздравили Софию с релизом. 

"Талантливый человек талантлив во всем. Потрясающая песня! Невероятный голос!" — написала поклонница Софии.

"Какая умница! Голос чудесный! Музыкальные гены зря не пропадают", — подметила еще одна фаворитка.

София Ротару поздравила внучку с дебютом

Скриншот комментариев (instagram.com/p)

София Ротару также опубликовала запись у себя в Instagram и поздравила внучку с началом певческой карьеры. 

Ранее мы писали, что внучка Софии Ротару снялась в пикантной фотосессии без белья.

Кроме того, София Евдокименко продемонстрировала подписчикам как проводит отдых на Лазурном Берегу в Сен-Тропе.

Видео: РБК-Украина

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