"Собралась замуж?" Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть фото сексуальной невесты

Слава Каминская из группы НеАнгелы умеет разжечь интерес поклонников не только своими пикантными фото и фирменным юмором, но и искренностью. После развода с мужем Эдгаром Каминским артистка с головой ушла в работу и проводит время с детьми – Леонардом и Лаурой, а также с удовольствием путешествует и набирается новых впечатлений. Например, недавно она побывала в Италии, правда, с кем именно отправилась на уикенд, певица не уточняла. Вместо этого на ее странице в Instagram появилось фото в роскошном белом платье невесты.

Слава позирует в наряде с корсетным лифом, который подчеркнул грудь артистки, и пышной юбкой, сквозь разрез видны ее стройные ножки с кружевных прозрачных белоснежных сапожках-ботфортах. В качестве аксессуаров – белоснежные серьги-кисточки. Макияж – яркий и эффектный с акцентом на алые губы.

Слава позирует в фотостудии, расположившись в кресле, ноги она положила на бархатную банкетку, а за спиной у нее – оформленный под старину камин.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Раз и ты в белом платье, два .... триииии.... четыре", - подписала она фото.

Поклонники тут же засыпали Славу вопросами и комплиментами. Они предполижили, что вона вновь собралась под венец, но певица их тут же ответила: "Я только оттуда. Не планирую".

Шикарно!

Красотка

Ну королева же!

Шикарная женщина

Вау, какая!

Классная, очень и очень!

Славка выходит замуж?

Замуж собралась? Счастиво сходить!

Красотища-то какая

Вот это невеста!

Яка ж Ви красива

Скриншот комментариев

Ранее группа НеАнгелы представила новый альбом под мистическим названием "13".