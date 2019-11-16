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Соблазнительная "зайка": Алина Гросу в кожаной маске взбудоражила сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.11.2019 - 12:02
Соблазнительная "зайка": Алина Гросу в кожаной маске взбудоражила сеть
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица предстала перед поклонниками в необычном образе

Алина Гросу признается, что привыкла к слухам вокруг своей персоны. Например, недавно она высказалась о пластических операциях и заявила, что никаких вмешательств не проводила, а также пояснила, почему. Тем не менее, артистка привыкла появляться перед публикой в эффектных образах и пикантных нарядах, которые вызывают живой интерес у ее многотысячных подписчиков в Instagram. Так, на новом монохромном фото Алина предстала в кожаной маске с "заячьими" ушками.

На соблазнительном портретном снимке можно также рассмотреть другие аксессуары звезды – трендовые блестящие массивные серьги, а также браслет и несколько колец.

"Время пожелать вам крутых, ярких выходных и взрывного отдыха. А мы уже готовим для вас следующий трек. Есть варианты, каким он будет?" - поинтересовалась артистка.

Соблазнительная &quot;зайка&quot;: Алина Гросу в кожаной маске взбудоражила сеть

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники стали делиться своими догадками насчет нового сингла, но не упустили возможности похвалить дерзкий и сексуальный образ певицы.

  • Супер фотка, впрочем, как ты - сама супер
  • Обалденное фото. Энергетика неимоверная от вас! Вам стоит вести блог об этом и о женственности
  • Классно, супер красотка, класс!
  • Вы очень красивая, талантливая девушка!
  • Алина, ты красотулечка
  • Секси
  • Невероятная очень!Шикарная! Образ
  • Нереальная
  • Вау! Красотка!

Скриншот комментариев

Напомним, что Алина Гросу поразила неожиданным образом в стиле девяностых. Она позировала в соблазнительном комбинезоне и шубке с леопардовым принтом.

Ранее Алина Гросу свела сеть с ума роскошной пышной грудью в облегающем наряде.

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Новости Украины Алина Гросу
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