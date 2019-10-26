"Шикарная": Алина Гросу ошеломила пикантным образом в стиле 90-х

Алина Гросу поразила поклонников интересным образом (фото: instagram.com/alina_grosu)

Артистка не перестает удивлять своих поклонников

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно сверкнула пышной грудью в пикантной фотосессии, на этот раз сделала снимки в стиле 90-х годов. Новые фотографии артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

При этом певица подчеркнула, что у нее такое настроение, в котором ем хочется танцевать грязные танцы под луной.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

На фотографиях Алина Гросу позирует в черном комбинезоне с глубоким декольте. Также на ней надето пальто с леопардовым принтом.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Пользователи сети прокомментировали новые снимки артистки.

Шикарная;

2 фото просто бомбезное. Очень к лицу этот образ, а черный цвет как бы дополняет тебя, довольно гармонично выглядит. Побольше бы таких фото;

Воу воу воу;

Второе фото прямо как барби из моего детства;

Шикарная, и грудь шикарная;

Первое фото вызывает невероятные ностальгические чувства по 90-м.

Скриншоты с Insatagram

Напомним, что Алина Гросу перевоплотилась в героиню культового "ужастика" "Семейка Адамс". В Insatagram певица выставила серию снимков в образе Уэнсдэй. Она также рассказала о новых фильмах, которые уже успела посмотреть.

Мы также писали о том, что Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде. Певица позировала в роскошном женственном образе.