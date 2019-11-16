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Спокуслива "зайчик": Аліна Гросу в шкіряній масці розбурхала мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.11.2019 - 12:02
Спокуслива "зайчик": Аліна Гросу в шкіряній масці розбурхала мережу
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка постала перед шанувальниками у незвичному образі

Аліна Гросу зізнається, що звикла до чуток навколо своєї персони. Наприклад, нещодавно вона висловилася про пластичні операції і заявила, що ніяких втручань не проводила, а також пояснила, чому. Тим не менш, артистка звикла з'являтися перед публікою в ефектних образах і пікантних вбраннях, які викликають живий інтерес у її багатотисячних підписників в Instagram. Так, на новому монохромному фото Аліна постала в шкіряній масці з "заячими" вушками.

На спокусливому портретному знімку можна також розглянути інші аксесуари зірки – трендові блискучі масивні сережки, а також браслет і кілька ккаблучок.

"Час побажати вам крутих, яскравих вихідних і вибухового відпочинку. А ми вже готуємо для вас наступний трек. Є варіанти, яким він буде?" - поцікавилася артистка.

Спокуслива &quot;зайчик&quot;: Аліна Гросу в шкіряній масці розбурхала мережу

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники стали ділитися своїми здогадками щодо нового синглу, але не упустили можливості похвалити зухвалий і сексуальний образ співачки.

  • Супер фотка, втім, як ти - сама супер
  • Неймовірне фото. Енергетика неймовірна від вас! Вам варто вести блог про жіночності
  • Класно, супер красуня, клас!
  • Ви дуже красива, талановита дівчина!
  • Аліна, ти красотулечка
  • Сексі
  • Неймовірна дуже!Шикарна! Образ
  • Нереальна
  • Вау! Красуня!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Аліна Гросу вразила несподіваним образом в стилі дев'яностих. Вона позувала в спокусливому комбінезоні і шубці з леопардовим принтом.

Раніше Аліна Гросу звела мережу з розуму розкішними пишними грудьми в облягаючому одязі.

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Новини України Аліна Гросу
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