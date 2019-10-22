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"Детка, потише": Алина Гросу сверкнула пышной грудью в пикантной фотосессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.10.2019 - 12:32
"Детка, потише": Алина Гросу сверкнула пышной грудью в пикантной фотосессии
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица взбудоражила сеть откровенными кадрами

Алина Гросу - настоящий мастер перевоплощений. Чаще всего поклонники видят певицу в женственных и сексуальных нарядах, но иногда она удивляет совершенно неожиданными луками - к примеру, недавно артистка предстала в эффектном образе героини культового ужастика "Семейка Адамс". А новыми кадрами в своем Instagram артистка не на шутку взбудоражила сеть!

Алина поделилась снимками из весьма пикантной фотосессии - на них она позирует в черном комбинезоне с очень глубоким декольте и игривым вырезом в районе талии. Наряд выгодно подчеркивает пышный бюст и соблазнительные изгибы тела девушки, а распущенные волосы и легкий макияж лишь добавляют кадрам выразительности.

Гросу запечатлена в кокетливых позах - сидя на полу и полуприсев.

&quot;Детка, потише&quot;: Алина Гросу сверкнула пышной грудью в пикантной фотосессии

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Ребята, в каком музыкальном направлении вы хотели бы слышать меня дальше?)) постараюсь учесть все ваши пожелания", - поинтересовалась певица.

&quot;Детка, потише&quot;: Алина Гросу сверкнула пышной грудью в пикантной фотосессии

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Подписчики обратили больше внимания на откровенный наряд и впечатляющие формы Алины и поспешили оставить свои отзывы.

  • Все СУПЕР!!!!))))
  • В том же что и сейчас. Или же надо хит в стиле 90-х. Мода такая сейчас
  • Эй, детка потише. Невероятно красивая
  • Сейчас отличное направление, хорошая музыка, современно и стильно
  • Очень нравится ваше направление и исполнение, продолжайте в том же духе
  • Стиль собачки подходит,как НК
  • Очень красивая
  • Какая пчелка
  • Подушечки
  • Танцевальный) лирику поют все, кому не лень
  • А выросли то
  • Никак не могу привыкнуть, что ты уже выросла
  • Ух какая красивая грудь

&quot;Детка, потише&quot;: Алина Гросу сверкнула пышной грудью в пикантной фотосессии

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде.

Ранее Алина Гросу разоткровенничалась по поводу обнажения на сцене. Она призналась, что стремится оголять душу, а не акцентировать внимание на внешности.

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Новости Украины певецАлина Гросу
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