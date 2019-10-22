"Детка, потише": Алина Гросу сверкнула пышной грудью в пикантной фотосессии

Певица взбудоражила сеть откровенными кадрами
Алина Гросу - настоящий мастер перевоплощений. Чаще всего поклонники видят певицу в женственных и сексуальных нарядах, но иногда она удивляет совершенно неожиданными луками - к примеру, недавно артистка предстала в эффектном образе героини культового ужастика "Семейка Адамс". А новыми кадрами в своем Instagram артистка не на шутку взбудоражила сеть!
Алина поделилась снимками из весьма пикантной фотосессии - на них она позирует в черном комбинезоне с очень глубоким декольте и игривым вырезом в районе талии. Наряд выгодно подчеркивает пышный бюст и соблазнительные изгибы тела девушки, а распущенные волосы и легкий макияж лишь добавляют кадрам выразительности.
Гросу запечатлена в кокетливых позах - сидя на полу и полуприсев.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Ребята, в каком музыкальном направлении вы хотели бы слышать меня дальше?)) постараюсь учесть все ваши пожелания", - поинтересовалась певица.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Подписчики обратили больше внимания на откровенный наряд и впечатляющие формы Алины и поспешили оставить свои отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде.
Ранее Алина Гросу разоткровенничалась по поводу обнажения на сцене. Она призналась, что стремится оголять душу, а не акцентировать внимание на внешности.