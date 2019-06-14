Соблазнительная Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети пикантным фото в постели

Тина Кароль мастерски подогревает интерес своих поклонников - певица каждый день публикует яркие и эффектные кадры, на которых предстает в самых разных образах. Артистка умеет быть нежной и трогательной, ослепительно красивой, а также игривой и сексуальной. Свежий снимок красотки в Instagram как раз из последней категории.

На жарком фото Тина позирует лежа в постели. При этом на ней черное нижнее белье и легкий, почти незаметный макияж. Игривая поза выгодно подчеркнула пышную грудь певицы, а ее заигрывающий взгляд просто-таки свел с ума фанатов.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Сексуальный кадр вызвал настоящий ажиотаж в сети и бурные восторги в комментариях. Поклонники не устают восхищаться красотой и неотразимостью любимой артистки и засыпают ее комплиментами.

И тут у меня упала челюсть

Wow, я тут чуть маршрутку не прозевала, огоооооонь"

Слишком горячооооо

Как с обложки глянца

Красотищеее

Ооооооаааа, Тина, ты богиня

Жааркоо

Космос, бомба, просто вав. Люблю, обожаю

Тин, ты шикарная малышка

Капец, убиваешь

Наша королева

Такая малышка

Тіночка, Ви - неперевершена, сама жіночність

Уля-ля, неожиданное фото и оч красивое, женственное

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль вскружила голову чувственным снимком из черно-белой фотосессии.

Ранее Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту, в сети появилось впечатляющие видео. Певица пережила яркое приключение во время путешествия по Америке и поделилась своими впечатлениями с поклонниками.

Также Тина Кароль покорила лучезарным фото в стильном пиджаке.