Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту: впечатляющие видео

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица давно мечтала увидеть Ниагарский водопад

Тина Кароль пережила яркое приключение во время путешествия по Америке и поделилась своими впечатлениями с поклонниками. Оказывается, певица с детства мечтала увидеть Ниагарский водопад - и это желание наконец сбылось! Впечатляющими видео счастливая артистка поделилась в своих Instagram-stories.

34-летняя Тина побывала на водопаде со стороны Канады. В ролике она предстает в ярком желтом дождевике и не может сдержать восторга от этого потрясающего природного явления.

Видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Также она показала захватывающие дух виды Ниагарского водопада.

На еще одном видео Кароль катается на кораблике по реке у водопада. При этом на ней красный дождевик, а волосы растрепаны от сильного ветра, однако артистку это совершенно не волнует и она полна позитивных эмоций от увиденного. В конце ролика, когда корабль подплыл ближе к падающим потокам воды, она и вовсе уже вся мокрая.

Видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Подписчики очень рады за свою любимицу и поспешили оставить свои отзывы.

"Дуже, дуже класне відео. Дякую Тіночка"

"Это было круто спасибо"

"Тиночка,спасибо большое за прекрасное видео и позитив,удачи вам во всем"

"Дуже красиво і емоційно,клаас. Дякую за враження і відео"

"Це моя мрія, я захоплююсь силою води!"

"Спасибо за съемку. Мечта была увидеть, и вы ее осуществили"

"Це дуже круто!!!"

"Дуже Ви гарна та матінка природа також. Велике дякую за таку можливість, бачити цю красу. Завжди мріяла побачити!!!))) Тіночка,ви чарівна та дуже позитивна"

"Завораживающее зрелище....Аж голова закружилась... когда смотришь- как вода вниз скользит..."

"Дорогая Тина...Вот и сбылась Ваша мечта!!! Дай Бог, чтобы всё о чём вы мечтаете, всегда обязательно сбывалось!!!"

"Канада це здорово. Добре коли мріі збуваються"

"Водоспад, неймовірний!!! Дякую"

"Как прекрасно, когда мечта детства сбывается!"

Напомним, Тина Кароль без макияжа вскружила голову чувственным фото.

Ранее Тина Кароль ошеломила роскошным образом в алом платье Louis Vuitton. На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета.

Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.