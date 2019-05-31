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Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту: впечатляющие видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2019 - 17:31
Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту: впечатляющие видео
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица давно мечтала увидеть Ниагарский водопад

Тина Кароль пережила яркое приключение во время путешествия по Америке и поделилась своими впечатлениями с поклонниками. Оказывается, певица с детства мечтала увидеть Ниагарский водопад - и это желание наконец сбылось! Впечатляющими видео счастливая артистка поделилась в своих Instagram-stories. 

34-летняя Тина побывала на водопаде со стороны Канады. В ролике она предстает в ярком желтом дождевике и не может сдержать восторга от этого потрясающего природного явления.

Видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Также она показала захватывающие дух виды Ниагарского водопада.

На еще одном видео Кароль катается на кораблике по реке у водопада. При этом на ней красный дождевик, а волосы растрепаны от сильного ветра, однако артистку это совершенно не волнует и она полна позитивных эмоций от увиденного. В конце ролика, когда корабль подплыл ближе к падающим потокам воды, она и вовсе уже вся мокрая.

Видео: (instagram.com/tinakarol_fantina)

Подписчики очень рады за свою любимицу и поспешили оставить свои отзывы.

  • "Дуже, дуже класне відео. Дякую Тіночка"
  • "Это было круто спасибо"
  • "Тиночка,спасибо большое за прекрасное видео и позитив,удачи вам во всем"
  • "Дуже красиво і емоційно,клаас. Дякую за враження і відео"
  • "Це моя мрія, я захоплююсь силою води!"
  • "Спасибо за съемку. Мечта была увидеть, и вы ее осуществили"
  • "Це дуже круто!!!"
  • "Дуже Ви гарна та матінка природа також. Велике дякую за таку можливість, бачити цю красу. Завжди мріяла побачити!!!))) Тіночка,ви чарівна та дуже позитивна"
  • "Завораживающее зрелище....Аж голова закружилась... когда смотришь- как вода вниз скользит..."
  • "Дорогая Тина...Вот и сбылась Ваша мечта!!! Дай Бог, чтобы всё о чём вы мечтаете, всегда обязательно сбывалось!!!"
  • "Канада це здорово. Добре коли мріі збуваються"
  • "Водоспад, неймовірний!!! Дякую"
  • "Как прекрасно, когда мечта детства сбывается!"

Напомним, Тина Кароль без макияжа вскружила голову чувственным фото.

Ранее Тина Кароль ошеломила роскошным образом в алом платье Louis Vuitton. На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета. 

Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.

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