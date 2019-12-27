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Взять на заметку: Кайли Дженнер демонстрирует идеальное сочетание с кожаным костюмом

Lite » Мода 27.12.2019 - 21:36
Взять на заметку: Кайли Дженнер демонстрирует идеальное сочетание с кожаным костюмом
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда порадовала новым безупречным образом

Кайли Дженнер обожает вещи из кожи. Не так давно 22-летняя красавица показала, как выгодно обыграть кожаные брюки. Немало на ее странице в Instagram луков на основе кожаных платьев и комбинезонов. А в этот раз она решила продемонстрировать, как необычно может смотреться костюм из этого вновь популярного материала.

Кайли надела ярко-красные широкие классические брюки и свободного кроя закрытую рубашку. Чтобы разбавить монохромный образ, она обула черные утонченные босоножки на высоких каблуках, а на пояс повесила черную сумку. Завершают наряд массивные золотистые серьги, яркий макияж и безупречная укладка. Фото младшая из семейства Дженнер сделала в своем доме. По всей видимости, девушка собралась на встречу со своими многочисленными подругами.

Взять на заметку: Кайли Дженнер демонстрирует идеальное сочетание с кожаным костюмомВзять на заметку: Кайли Дженнер демонстрирует идеальное сочетание с кожаным костюмомВзять на заметку: Кайли Дженнер демонстрирует идеальное сочетание с кожаным костюмомВзять на заметку: Кайли Дженнер демонстрирует идеальное сочетание с кожаным костюмомКайли в новом ярком образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, в последнее время Кайли регулярно радует своих подписчиков стильными образами. Один из самых успешных – в шоколадных тонах. Моду на этот оттенок ввели многие it-girls. Среди звездных поклонниц этого цвета и знаменитая британская икона стиля Роузи Хантингтон-Уайтли. Ансамбль составили облегающий комбинезон, сверху на который она накинула объемный тренч, а также высокие сапожки на каблуках, сумка под крокодиловую кожу и узкие солнцезащитные очки. Завершали образ безупречная укладка и выразительный макияж.

Взять на заметку: Кайли Дженнер демонстрирует идеальное сочетание с кожаным костюмом

Кайли превращается в икону стиля (фото: instagram.com/kyliejenner)

Помимо страсти знаменитой бизнесвумен к образам total look-образам, она любит демонстрировать еще один тренд. Девушка часто выбирает одинаковые наряды со своей дочерью. На днях она порадовала подобным выходом. Кайли и Сторми надели темно-зеленые платья от Ralph & Russo, которые бренд разработал эксклюзивно для них.

Взять на заметку: Кайли Дженнер демонстрирует идеальное сочетание с кожаным костюмомКайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер примерила длинное, с пышным бантом и высоким разрезом, оголяющим ноги. Дополнили его туфли на шпильке, а также серьги и колье с изумрудами. Макияж ей сделали выразительный, в насыщенных коричневых оттенках. А волосы уложили мягкой волной. Девочка красовалась в закрытом платье с пышной юбкой и рукавами-фонариками, а дополнили образ непоседливой красотки белые кеды.

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Новости Украины Кайли Дженнер
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