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В одних чулках и с бантом: Кайли Дженнер оголилась для рождественской съемки

Lite » Мода 20.11.2019 - 20:36
В одних чулках и с бантом: Кайли Дженнер оголилась для рождественской съемки
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка все больше обнажается

Кайли Дженнер, которая представила свою рождественскую коллекцию косметики, а вместе с тем и пару провокационных образов, не остановить! Сначала девушка блистала в соблазнительном платье в блестках, затем – в латексном облегающем. А теперь и вовсе показала себя в нижнем белье.

В одних чулках и с бантом: Кайли Дженнер оголилась для рождественской съемкиНовый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Новый образ Кайли из рождественской съемки составили красные стринти, красные чулки, а также огромный красный бант, которым девушка прикрывает голую грудь. Несмотря на внушительных размеров аксессуар, тонкая талия и аппетитные формы видно отлично! Чего она наверняка и добивалась. Завершают сексуальный лук серьги с бриллиантами, пышная укладка и яркий макияж в красных тонах. В подписи девушка напомнила, что новая коллекция вскоре появится на сайте и что доставка один день будет бесплатная.

В одних чулках и с бантом: Кайли Дженнер оголилась для рождественской съемкиДженнер рекламирует новую коллекцию косметики (instagram.com/kyliejenner)

Напомним, Кайли часто выпускает новые линии косметики и средств по уходу за телом. Но такой жаркой промо-кампании у нее не было уже давно. В этот раз Кайли и ее команда решили сделать упор на сексуальности и смелости, добавляя к кадрам дерзкие подписи о непослушных девочках и плохом поведении.

В одних чулках и с бантом: Кайли Дженнер оголилась для рождественской съемкиВ одних чулках и с бантом: Кайли Дженнер оголилась для рождественской съемкиМакияж Кайли предпочла максимально выразительный (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также звезда, недавно расставшаяся с отцом своего ребенка и возлюбленным Трэвисом Скоттом, продолжает публиковать соблазнительные снимки в купальнике. По всей видимости, Кайли решила сделать передышку в многочисленных рабочих проектах и отправилась к океану. На райских островах она успела сделать несколько горячих снимков в откровенном купальнике. Так что аппетитные формы знаменитости можно увидеть не только в фотосессиях!

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Новости Украины Кайли Дженнер
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