ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спокуслива блондинка: Кайлі Дженнер підкорила мережу новим пікантним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2020 - 22:36
Спокуслива блондинка: Кайлі Дженнер підкорила мережу новим пікантним образом
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка демонструє новий образ

Кайлі Дженнер - одна з найбільш обговорюваних особистостей в світі, яка не втомлюється дивувати своїх шанувальників. Нещодавно 22-річна красуня стала наймолодшою ​​мільярдеркою в світі, обійшовши навіть Марка Цукерберга. Такого звання вона досягла завдяки компанії з виробництва косметики. Кайлі обожнює свій бренд і намагається доводити кожну свою лінію до досконалості.

Спокуслива блондинка: Кайлі Дженнер підкорила мережу новим пікантним образомСпокуслива блондинка: Кайлі Дженнер підкорила мережу новим пікантним образомАле спекотна красуня звикла виділятися не тільки своїми кар'єрними досягненнями. Чи не менше уваги привертають її численні образи, які вона публікує в соцмережах. Останнім часом Кайлі стала створювати цілі добірки луків на вихід, демонструючи почуття стилю і любов до незвичайних поєднань. Але любов до відвертого і часом зухвалого вбрання також нікуди не поділася.

Спокуслива блондинка: Кайлі Дженнер підкорила мережу новим пікантним образомКайлі підкорила новим образом (фото: instagram.com/kyliejenner)

Наприклад, днями вона буквально підірвала мережу ефектним луком, який склало сіре міні-плаття з блакитним візерунком, яскраво-жовта сумочка під крокодилячу шкіру, а також босоніжки на високих підборах. З аксесуарів вона вибрала золотий браслет, годинник з каменями і великі сережки. Але незвичайним образ дівчини зробили не всі ці розкішні речі.

Знаменита брюнетка вирішила вкотре поекспериментувати з кольором волосся, перетворившись в яскраво-жовту блондинку. Скоріше за все, це перший етап фарбування, і скоро волосся стане стильного холодного відтінку. Але навіть зараз виглядає Дженнер вельми яскраво і спокусливо.

Спокуслива блондинка: Кайлі Дженнер підкорила мережу новим пікантним образомКайлі з сестрами (фото: instagram.com/kyliejenner)

До слова, нещодавно ще одна сестра з популярного в усьому світі сімейства на деякий час перейшла «на світлу сторону». Восени Кендалл Дженнер красувалася зі світлим волоссям. Але вистачило її ненадовго, і незабаром гаряча брюнетка знову повернулася «до коріння».

Цікаво також, що останнім часом Кайлі знову вибилася в лідери за кількістю фоловерів серед своїх сестер. Ще недавно Кім випереджала всіх зі своїми 155-ма мільйонами. Зараз же Кайлі на один мільйон випереджає старшу сестру. Кажуть, такий стрибок спровокувало загальне чорно-біле фото, де блищали Кім, Кайлі, Кортні, Хлої, а також малятко Норт.

Невиправдано дорого: Кайлі Дженнер зробила дочці черговий розкішний подарунок Напівгола в ліжку: Кайлі Дженнер показала відверті фото в нижній білизні
Новини України Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся