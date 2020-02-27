Як собака в будці: Ірина Білик вразила визнанням про розставання з Юрієм Нікітіним

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка припинила співпрацю з продюсером у 2014 році

Відома українська співачка Ірина Білик зараз заміжня за азербайджанським хореографом і фотографом Асланом Ахмадовим, з яким вони виховують чотирирічного сина Табриза. При цьому її чоловік більшу частину часу проводить у Москві, де у нього робота, проте артистка запевняє, що її такий гостьовий шлюб цілком влаштовує. А з 1990 по 1997 рік виконавиця жила в цивільному шлюбі з продюсером Юрієм Нікітіним. Після розставання Юрій залишився музичним продюсером зірки. Однак у 2014 році Білик заявила, що припиняє роботу з ним. У програмі ЖВЛ вона відверто розповіла про причини такого рішення.

Білик згадує, що вони з Юрієм були першопрохідцями в українському шоубізі, адже з їх легкої подачі в нашій країні вперше дізналися, що таке райдер і кліпмейкерство. Співачка вважає, що насамперед між нею і продюсером були творчість і любов.

"Я його запросила у своє життя. Коли я відкрила деврь, то сказала: "Заходь, будеш зі мною працювати". Те, що ми робили, - це була любов в першу чергу. Ми любили один одного, і нам весь світ був відкритий", - розповіла Ірина.

Проте в 2014 з дороги остаточно розійшлися - за словами артистки, причиною такого рішення стало те, що їй не вистачало свободи. Виконавицю не влаштовувало, що в неї було мало кліпів та фотосесій.

"Я, напевно, dbросла і подумала, що я не можу, як собака в будці. Я хочу бути скрізь. Не треба мене тримати в одному місці... У мене було дуже мало фотосесій, спілкування з пресою, мало кліпів останнім часом, коли у мене був серйозний продюсер. Я вирішила, що сама я зможу набагато більше", – сказала Білик.

Фото: Ірина Білик Юрій Нікітін (stb.ua)

Також зірка додала, що поки конкуренції на сцені не відчуває і вважає себе артисткою першого ешелону.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик трепетно привітала чоловіка Аслана Ахмадова з днем народження.

"Готуючись до свого нового шоу, де ти виступаєш як режисер програми....я закохалася в тебе знову... Таких, як ти немає і не буде!!" - зізналася артистка.