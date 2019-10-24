"Со всеми дружу": дочь Поляковой в мини-платье показала своих одноклассниц

Старшей дочери певицы Оли Поляковой Маше всего 14 лет, однако девочка уже делает некоторые успехи в модельном бизнесе, а кроме того занимается вокалом и успешно развивает свой instagram-блог, в котором рассказывает о бьюти-новинках, красоте и моде. К примеру, недавно она показала, как следит за собой. А на свежем снимке в своем аккаунте девушка рассказала, какие у нее сложились отношения с одноклассниками в школе и показала своих подруг.

На фото Маша запечатлена в компании еще троих девушек - своих одноклассниц. Вероятно, оно было сделано немного раньше, так как все они довольно легко одеты в платья и сарафаны. Полякова-младшая позирует в черном мини-платье на пуговицах и стильной кепке. Девушки с помощью пальцев руки показывают размер чего-то.

"Не знаю как у вас в классе, но я со всеми дружу и хорошо общаюсь. А что на счёт вас", - поинтересовалась у подписчиков Мария.

Фото: Маша Полякова с подругами (instagram.com/mashapolyakova)

lФолловеры девушки делятся своими историями, а некоторые прямо интересуются - не дружат ли с Машей только из-за ее звездной мамы.

Да понятно, ты же дочь звезды, а у нас класс дебилов, но мы любим друг друга)

Гарні

С тобой общались, только потому что твоя мама знаменитая?

Я тоже

Действительно, дочка Оли Поляковой, никто даже не насмелится на тебя тон повысить

У меня тоже в школе всё нормально!

Я в своём классе отличница, поэтому многие мной пользуются и делают вид, что дружат со мной

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Оли Поляковой впала в панику из-за нового увлечения мамы - Суперблондинка освоила популярную молодежную соцсеть TikTok, с помощью которой можно создавать короткие видео с музыкой и различными эффектами.

Ранее старшая дочь Поляковой Маша поразила сияющим видом и новым стильным образом.