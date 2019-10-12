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"У меня проблема!" Дочь Поляковой впала в панику из-за нового увлечения мамы

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.10.2019 - 17:27
"У меня проблема!" Дочь Поляковой впала в панику из-за нового увлечения мамы
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка записала эмоциональный ролик

Маша Полякова не только внешне очень похожа на свою маму Олю Полякову, но и решила пойти по ее стопам. Юная будущая певица посещает уроки музыки и усердно занимается вокалом. Маша даже призналась, что не прочь попробовать свои силы в песенном талант-шоу, но пока ей не позволяет возраст. Она увлекается блогерством и выкладывает фото и короткие ролики в Instagram. Так, в последнем видео она с ужасом пожаловалась на маму и ее новое увлечение.

Маша буквально прокричала в камеру, что Суперблондинка освоила популярную молодежную соцсеть TikTok, с помощью которой можно создавать короткие видео с музыкой и различными эффектами.

"Ребята, у меня проблема. Моя мама зарегистрировалась в "ТикТоке". Помогите!" - схватившись за голову, сообщила девочка.

В подписи под роликом она попросила Олю бросить новое увлечение. "Вернись с "ТикТока" - написала Маша, пока довольная артистка на заднем фоне записывала очередное музыкальное послание.

В комментариях подписчики девушки с юмором подошли к ситуации, а некоторые стали сочувствовать Маше.

  • Держись
  • Сочувствую
  • А почему ты думаешь, что все так печально?
  • Мама супер
  • Ооо, так твоя мама ещё й тиктокером будет
  • Это беда!
  • Минус мама

&quot;У меня проблема!&quot; Дочь Поляковой впала в панику из-за нового увлечения мамы

&quot;У меня проблема!&quot; Дочь Поляковой впала в панику из-за нового увлечения мамы

Скриншот комментариев

В сториз девочка также решила ответить на вопросы поклонников. Так, она сообщила, что скорее всего свяжет свою жизнь с пением, а не модельным бизнесом, ведь очень любит поесть. Маша отметила, что ее любимыми школьными предметами является история и английский язык. 14-летняя дочь звезды ходит в спортзал три раза в неделю, а иногда даже на выходных, а вот от вопроса о парне она попыталась уклониться.

Ранее Оля Полякова покорила стальным прессом с кубиками и поделилась радостной новостью.

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Новости Украины Маша ПоляковаОля Полякова
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