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Дочь Поляковой поразила сияющим видом и новым стильным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.10.2019 - 14:31
Дочь Поляковой поразила сияющим видом и новым стильным образом
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша показывает, как носить два трендовых аксессуара осени

Маша Полякова не перестает восхищать своих подписчиков новыми стильными луками. Отметим, что 14-летняя дочь украинской “Королевы ночи” Оли Поляковой активно развивает свой instagram-блог. Девушка рассказывает о бьюти-новинка, красоте и моде. К примеру, недавно девушка показала, как следит за собой. Как и звездная мама, Маша ходит в спортзал и поддерживает себя в форме. Очень часто она показывает фото и видео своих тренировок.

Конечно же, стильная красотка не против и результат походов к визажистам показывать. Так, на своей страничке в сети instagram Маша Полякова показала новое фото, на котором буквально сияет. Девушка отметила, что “сделала брови”. Обратим внимание, что сегодня все еще в тренде густые естественные брови. “Тонкие полосочки” уже давно не актуальны!

Также Маша продемонстрировала еще два тренда в аксессуарах. Этой осенью модницы выбирают фетровые шляпки с прямым полями, а также “писк сезона” - колье с массивными цепями.

Дочь Поляковой поразила сияющим видом и новым стильным образом

Дочь Поляковой поразила сияющим видом и новым стильным образом

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники маши также не оставили свою любимицу без приятных отзывов:

  • “Позитивчик. И образ образ очень стильный! Красотка”
  • “Очень красивая”
  • “Очень ситльно, модно, креативно!!!”
  • “Какая стильная красавица”
  • “Очень красивая”

Дочь Поляковой поразила сияющим видом и новым стильным образом

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova

Кстати, до этого Маша Полякова буквально произвела фурорт глянцевой фотосессией. В новой фотосъемке девушка предстала в очень непривычном образе - на фото она выглядит немного старше, есть насыщенный вечерний макияж. Тем не менее смотрится очень эффектно и красиво.

Дочь Поляковой поразила сияющим видом и новым стильным образом

Дочь Поляковой поразила сияющим видом и новым стильным образом

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее Оля Полякова поразила ярким образом на шоу Танцы со звездами 2019. Певица сыграла роль "королевы бала", появившись перед камерами в необычном наряде с латексными колкотками.

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