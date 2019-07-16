Сменила прическу: певица-трансгендер Зианджа засыпала сеть фото в новом образе

После длительного перерыва артистка вернулась в Instagram
Украинская певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель, после участия в шоу Голос країни 8 пережила волну популярности, активно давала интервью и обещала новые проекты. Однако спустя какое-то время пропала, перестала она и публиковать что-либо в соцсетях. И вот спустя год артистка вернулась и засыпала свой Instagram новыми снимками.
Отметим, что Зианджа решила сменить имидж - она обрезала свои длинные рыжие волосы и предстала на фото блондинкой с коротким каре.
Певица опубликовала несколько кадров в разных образах - женственных сарафанах, спортивном костюме и худи.
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)
Под одним из фото, на котором она запечатлена в брюках в стиле милитари, майке и сапогах, артистка анонсировала запуск собственного YouTube-канала.
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)
"Готовлю ютуб-канал с обучающими/философскими видео. Психологическая поддержка, советы, ответы на ваши вопросы и мой опыт", - отметила Зианджа.
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)
Фолловеры обрадовались возвращению артистки и засыпали комплиментами ее внешний вид и новую прическу, а также заявили, что с нетерпением ждут выхода ее видеоблога.
Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)
Скриншот комментариев (instagram.com/ziasphere)
Напомним, экс-Борис Апрель исполнительница Зианджа рассказала, почему на 10 лет отказалась от сцены.
Также Зианджа в честь дня рождения опубликовала раритетные детские фото.
Ранее мы писали о том, что Зианджа призналась, что из-за Могилевской стала бездомной.