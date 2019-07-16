Сменила прическу: певица-трансгендер Зианджа засыпала сеть фото в новом образе

Украинская певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель, после участия в шоу Голос країни 8 пережила волну популярности, активно давала интервью и обещала новые проекты. Однако спустя какое-то время пропала, перестала она и публиковать что-либо в соцсетях. И вот спустя год артистка вернулась и засыпала свой Instagram новыми снимками.

Отметим, что Зианджа решила сменить имидж - она обрезала свои длинные рыжие волосы и предстала на фото блондинкой с коротким каре.

Певица опубликовала несколько кадров в разных образах - женственных сарафанах, спортивном костюме и худи.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Под одним из фото, на котором она запечатлена в брюках в стиле милитари, майке и сапогах, артистка анонсировала запуск собственного YouTube-канала.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

"Готовлю ютуб-канал с обучающими/философскими видео. Психологическая поддержка, советы, ответы на ваши вопросы и мой опыт", - отметила Зианджа.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Фолловеры обрадовались возвращению артистки и засыпали комплиментами ее внешний вид и новую прическу, а также заявили, что с нетерпением ждут выхода ее видеоблога.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Какая чистая и светлая, очень приятно видеть

Как же вы прекрасна

Зи, когда альбом?

Боже, Вы прекрасна, словно весна.

Приятно видеть! Хотела бы иметь такую подругу, посидеть в кафе , пообщаться

Яка квітка

Очень красивая! И такой макияж тебе к лицу

Потрясающая

Очень нежная! Офигенные причёска, макияж. Тебе не нужна тонна косметики,естественный макияж тебе идёт намного больше

Ты роскошная женщина!..ты похожа на ветер свежий и лёгкий...на дикий лесной цветок,который сводит с ума пчел...я поддерживаю тебя,дорогая,потому что ты это ты,прекрасная!я верю в твой успех и победы)))))

Будет интересно посмотреть)

Ееее, удачи, буду ждать

Как мне не хватало твоей улыбки! Благодаря тебе моя жизнь становиться ярче

Какая же красиваяя))

Так стиль сменила, вау

Скриншот комментариев (instagram.com/ziasphere)

Напомним, экс-Борис Апрель исполнительница Зианджа рассказала, почему на 10 лет отказалась от сцены.

Также Зианджа в честь дня рождения опубликовала раритетные детские фото.

Ранее мы писали о том, что Зианджа призналась, что из-за Могилевской стала бездомной.