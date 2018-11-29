Жила на улице: Зианджа призналась, что из-за Могилевской стала бездомной

Видео: Зианджа. Зе Интервьюер (youtube.com/Зе Интервьюер)

Известная украинская певица-трансгендер Зианджа, ранее известна как Борис Апрель, рассказала о своем непростом сотрудничестве с Натальей Могилевской. Она призналась в откровенном интервью Анатолию Анатоличу в рамках его авторского проекта "Зе Интервьюер", что из-за певицы ей даже пришлось какое-то время жить на улице.

После участия Бориса Апреля в "Фабрике звезд" Могилевская стала продюсером артиста. Однако потом начались разногласия.

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

"Я уехала в Китай из Украины, потому что здесь мне запрещали самовыражаться. У меня был продюсер-женщина, Наталья Могилевская. У нас с ней все началось хорошо. После "Фабрики" она взяла меня под свое крыло, у нас было тысячи всяких идей, планов. Мне все нравилось. Отношения были сын-мама, ведь я нуждалась в родительской опеке, заботе. И она мне это давала эмоционально, плюс, была продюсером. Но потом все изменилось", - сообщила Зианджа.

Фото: Зианджа (пресс-служба)

Певица отметила, что наставник не давала ей никакой свободы.

"Я жила, как птица в клетке, в творческой тюрьме. Понимала, что мое имя на слуху, но не могла самовыражаться. У меня были хиты, которые я клала на стол со словами: "Это же крутые песни, почему вы не хотите, чтобы я их выпустила?" У нее постоянно находились разные причины как у продюсера. Наталья не особо интересовалась моим мнением. Начались разногласия, ссоры. И в какой-то момент я оказалась бездомной. Потому что мы все оплачивали квартиры за свой счет. А заработные платы были небольшие. В один момент оказалась на улице, ночевала на лавочке. Это продолжалось дня три, перед тем как я поняла, что любой ценой мне нужна крыша над головой, совсем другие условия, ведь так жить невыносимо", - поделилась артистка.

Фото: Наталья Могилевская и Борис Апрель (ok.ru)

Напомним, ранее певица-трансгендер Зианджа рассказала о первом романе.

Также мы писали о том, что Зианджа призналась, как родители отреагировали на ее стиль жизни и какие у них сейчас отношения.

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Видео: РБК-Украина