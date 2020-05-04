Смело! Сальма Хайек показала откровенное фото с седыми волосами

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса отвыкла от услуг парикмахера

Сальма Хайек решила продемонстрировать, что она – такой же обычный человек, как и миллионы ее подписчиков. И она так же, как и остальные, не может попасть к парикмахеру из-за карантина. 53-летняя звезда опубликовала селфи, на котором предстала с ярким макияжем и распущенными волосами.

Но акцент в этот раз она сделала не на своей гладкой упругой коже и неувядающей молодости, а на прическе. Актриса приподняла волосы и показала седину. «Гордитесь своими корнями», – написала она. По всей видимости, знаменитость никак не может попасть к любимому стилисту по волосам. Или же ее просто не смущает временное наличие белых прядей в прическе.

Сальма удивила отктровенным фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Сеть в ответ взорвалась массой комментариев. Большинство поклонников оценили поступок звезды как очень смелый и принялись рассуждать о том, украшает ли женщину седина. Другие признали, что даже полностью без волос она будет самой красивой женщиной на планете.

Да, действительно так. Мне 54 года. У меня есть подруга, которая сходит с ума от этого, она моего возраста, и она говорит, что ее седые волосы ее выдают…

Если быть честной, мне не нравится, как они смотрят на меня. Я начала седеть очень рано, сейчас мне 36 лет, и у меня бабушкина прическа...

Даже лысой ты все равно будешь самой красивой женщиной, которые когда-либо украшали этот земной шар

Я люблю Сальму, она самая горячая женщина в мире

Ты выглядишь прекрасно и очаровательно с этими седыми проблесками

Восхитительна

Красивая

О Боже! Ты оглушаешь меня своей красотой! Ты стареешь так красиво! Кажется, ты пришла из другого мира…

Комментарии к посту (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, обычно Сальма делится фото другого содержания. Она показывает, как отлично выглядит в свои 53 года и вдохновляет подписчиков любить свой возраст. По словам звезды, она не прибегала к пластическим операциям и каким-либо манипуляциям с внешностью. А ее молодость – это результат отличной наследственности, а также качественного ежедневного ухода за собой.