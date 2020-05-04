Смело! Сальма Хайек показала откровенное фото с седыми волосами

Актриса отвыкла от услуг парикмахера
Сальма Хайек решила продемонстрировать, что она – такой же обычный человек, как и миллионы ее подписчиков. И она так же, как и остальные, не может попасть к парикмахеру из-за карантина. 53-летняя звезда опубликовала селфи, на котором предстала с ярким макияжем и распущенными волосами.
Но акцент в этот раз она сделала не на своей гладкой упругой коже и неувядающей молодости, а на прическе. Актриса приподняла волосы и показала седину. «Гордитесь своими корнями», – написала она. По всей видимости, знаменитость никак не может попасть к любимому стилисту по волосам. Или же ее просто не смущает временное наличие белых прядей в прическе.
Сальма удивила отктровенным фото (фото: instagram.com/salmahayek)
Сеть в ответ взорвалась массой комментариев. Большинство поклонников оценили поступок звезды как очень смелый и принялись рассуждать о том, украшает ли женщину седина. Другие признали, что даже полностью без волос она будет самой красивой женщиной на планете.
Комментарии к посту (фото: instagram.com/salmahayek)
Напомним, обычно Сальма делится фото другого содержания. Она показывает, как отлично выглядит в свои 53 года и вдохновляет подписчиков любить свой возраст. По словам звезды, она не прибегала к пластическим операциям и каким-либо манипуляциям с внешностью. А ее молодость – это результат отличной наследственности, а также качественного ежедневного ухода за собой.