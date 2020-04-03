Женщина-мечта: Сальма Хайек восхитила аппетитной фигурой на архивном фото

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса порадовала редким кадром

Сальма Хайек, которой в сентябре исполнится 54 года, славится своей неувядающей красотой. Актриса регулярно публикует селфи (причем часто – без макияжа), которые явно показывают: ее кожа такая же гладкая и упругая, глаза – сияющие, а улыбка лучезарная. Что уж говорить о выходах в свет знаменитой актрисы – с помощью эффектных нарядов она обожает подчеркивать свои выдающиеся формы и осиную талию. Порой она даже делится советами, как оставаться вечно молодой.

Новое фото в блоге звезды (фото: instagram.com/salmahayek)

В топ советов знойной красотки с мексиканскими корнями входит регулярный и грамотный уход за собой, правильное питание с преобладанием зелени, овощей и качественного белка, а также подвижный образ жизни и позитивный настрой. Впрочем, Сальма регулярно подвергается нападкам хейтеров, которые утверждают, что она упускает еще один важный пункт – разнообразные манипуляции бьюти-специалистов. Сама знаменитость уверяет, что не прибегала ни к каким вмешательствам. Как бы там ни было, выглядит она роскошно, не хуже, чем в молодости.

Сальма часто делится архивными кадрами (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, сравнить есть с чем. Сальма сама же регулярно подбрасывает поклонникам архивные фото, восхищая многочисленных фолловеров. В этот раз она опубликовала кадр, где позирует в бело-синем сарафане с выразительным декольте, которое оголило аппетитную грудь и хрупкие плечи Хайек. Волосы звезде завили, макияж сделали выразительный – безупречный вид Сальмы явно говорит о том, что она направилялась на какой-то важный светский ивент.

Стоило Сальме опубликовать пост, как на нее обрушилась лавина похвал. «Самая красивая», «удивительная», «восхитительна», «моя любовь», «такая милашка»... К тому же пост набрал рекордное число лайков в микроблоге звезды – около миллиона. Что ж, фанатам однозначно по душе такие «приветы» из прошлого. Наверняка Сальма будет и дальше постить подобные фото.