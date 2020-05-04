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Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссям

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2020 - 18:34
Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссям
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса відвикла від послуг перукаря

Сальма Хайєк вирішила продемонструвати, що вона – така ж звичайна людина, як і мільйони її послідовувачів. І вона так само, як і решта, не може потрапити до перукаря через карантин. 53-річна зірка опублікувала селфі, на якому постала з яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.

Але акцент цього разу вона зробила не на своїй гладкій та пружній шірі і нев'янучій молодості, а на зачісці. Актриса підняла волосся і показала сивину. «Пишайтеся своїми коренями», – написала вона. По всьому, знаменитість ніяк не може потрапити до улюбленого стиліста по волоссю. Або ж її просто не бентежить тимчасова наявність білих пасм у зачісці.

Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссямСальма здивувала відвертим фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Мережа у відповідь вибухнула масою коментарів. Більшість шанувальників оцінили вчинок зірки як дуже сміливий і почали міркувати про те, чи прикрашає жінку сивина. Інші визнали, що навіть повністю без волосся вона буде найкрасивішою жінкою на планеті.

  • Так, дійсно так. Мені 54 роки. У мене є подруга, яка сходить з розуму від цього, вона мого віку, і вона каже, що її сиве волосся її видає...
  • Якщо бути чесною, мені не подобається, як сивина виглядає на мені. Я почала сивіти дуже рано, зараз мені 36 років, і у мене бабусина зачіска...
  • Навіть лисою ти все одно будеш найкрасивішою жінкою, які коли-небудь прикрашали цей земну кулю
  • Я люблю Сальму, вона найбільш гаряча жінка в світі
  • Ти виглядаєш чудово і чарівно з цими сивим проблисками
  • Чудова
  • Красива
  • О Боже! Ти оглушаешь мене своєю красою! Ти старієш так красиво! Здається, ти прийшла з іншого світу...

Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссям

Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссям

Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссям

Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссям

Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссям

Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссям

Коментарі до посту (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, зазвичай Сальма ділиться фото іншого змісту. Вона показує, як відмінно виглядає у свої 53 року і надихає фанатів любити свій вік. За словами зірки, вона не вдавалася до пластичних операцій і яких-небудь маніпуляцій із зовнішністю. А її молодість – це результат відмінної спадковості, а також якісного щоденного догляду за собою.

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