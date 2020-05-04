Сміливо! Сальма Хайєк показала відверте фото з сивим волоссям

Актриса відвикла від послуг перукаря
Сальма Хайєк вирішила продемонструвати, що вона – така ж звичайна людина, як і мільйони її послідовувачів. І вона так само, як і решта, не може потрапити до перукаря через карантин. 53-річна зірка опублікувала селфі, на якому постала з яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.
Але акцент цього разу вона зробила не на своїй гладкій та пружній шірі і нев'янучій молодості, а на зачісці. Актриса підняла волосся і показала сивину. «Пишайтеся своїми коренями», – написала вона. По всьому, знаменитість ніяк не може потрапити до улюбленого стиліста по волоссю. Або ж її просто не бентежить тимчасова наявність білих пасм у зачісці.
Сальма здивувала відвертим фото (фото: instagram.com/salmahayek)
Мережа у відповідь вибухнула масою коментарів. Більшість шанувальників оцінили вчинок зірки як дуже сміливий і почали міркувати про те, чи прикрашає жінку сивина. Інші визнали, що навіть повністю без волосся вона буде найкрасивішою жінкою на планеті.
Коментарі до посту (фото: instagram.com/salmahayek)
Нагадаємо, зазвичай Сальма ділиться фото іншого змісту. Вона показує, як відмінно виглядає у свої 53 року і надихає фанатів любити свій вік. За словами зірки, вона не вдавалася до пластичних операцій і яких-небудь маніпуляцій із зовнішністю. А її молодість – це результат відмінної спадковості, а також якісного щоденного догляду за собою.