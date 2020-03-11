Ей точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжа

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда подтвердила статус "вечно молодой"

Сальма Хайек – одна из актрис, которые уже долгие годы остаются неизменными внешне. В свои 53 года она выглядит не хуже многих более молодых коллег. Стройное тело актрисы, ее упругая гладкая кожа, сияющие глаза и лучезарная улыбка – главные "украшения" Сальмы. А потому она может позволить себе как максимально откровенные вещи, так и фото без макияжа. В микроблоге звезды есть масса кадров, которые вдохновляют поклонников и заставляют писать приятные слова своей любимице, пытаясь выспросить секреты ее красоты.

Новые фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Несколько часов назад Сальма показала серию новых кадров, где предстала с молодым лицом без грамма косметики. Впрочем, благодаря выразительным чертам лица Хайек и без нее смотрится эффектно и роскошно. Поклонники высоко оценили фото, принявшись писать, как очаровательна звезда.

Ты прекрасна без макияжа!

Милая!

Так прекрасна!

Черт! Никакого макияжа?

Ты становишься все моложе… Вау

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/salmahayek)

К слову, Сальма всегда подчеркивает, что ее красота натуральная, и она не прибегала ни к каким бьюти-манипуляциям. По словам звезды, здоровое питание, спорт, позитивный настрой и качественная косметика по уходу, само собой, творят чудеса. Но хорошая наследственность и проверенные секреты также играют роль. К примеру, многим премудростям Сальма научилась у своей бабушки. Она использовала лекарственные травы, домашние рецепты масок и призывала внучку всегда правильно очищать кожу.

Сальма может позволить себе фото без макияжа (фото: instagram.com/salmahayek)

"С самого детства бабушка говорила мне, чтобы я не умывалась по утрам, ведь коже нужны ее натуральные масла, чтобы быть увлажненной. За ночь она уже восстановила свои ресурсы. А вечером я ее очень хорошо очищаю, так зачем это мне утром, я что просыпаюсь грязной?", – откровенничала Хайек в интервью.