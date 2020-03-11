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Ей точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.03.2020 - 20:31
Ей точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжа
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда подтвердила статус "вечно молодой"

Сальма Хайек – одна из актрис, которые уже долгие годы остаются неизменными внешне. В свои 53 года она выглядит не хуже многих более молодых коллег. Стройное тело актрисы, ее упругая гладкая кожа, сияющие глаза и лучезарная улыбка – главные "украшения" Сальмы. А потому она может позволить себе как максимально откровенные вещи, так и фото без макияжа. В микроблоге звезды есть масса кадров, которые вдохновляют поклонников и заставляют писать приятные слова своей любимице, пытаясь выспросить секреты ее красоты.

Ей точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжаЕй точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжаНовые фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Несколько часов назад Сальма показала серию новых кадров, где предстала с молодым лицом без грамма косметики. Впрочем, благодаря выразительным чертам лица Хайек и без нее смотрится эффектно и роскошно. Поклонники высоко оценили фото, принявшись писать, как очаровательна звезда.

  • Ты прекрасна без макияжа!
  • Милая!
  • Так прекрасна!
  • Черт! Никакого макияжа?
  • Ты становишься все моложе… Вау

Ей точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжа

Ей точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжаЕй точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжаЕй точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжаЕй точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжа

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/salmahayek)

К слову, Сальма всегда подчеркивает, что ее красота натуральная, и она не прибегала ни к каким бьюти-манипуляциям. По словам звезды, здоровое питание, спорт, позитивный настрой и качественная косметика по уходу, само собой, творят чудеса. Но хорошая наследственность и проверенные секреты также играют роль. К примеру, многим премудростям Сальма научилась у своей бабушки. Она использовала лекарственные травы, домашние рецепты масок и призывала внучку всегда правильно очищать кожу.

Ей точно 53? Сальма Хайек поразила сеть красотой на фото без макияжаСальма может позволить себе фото без макияжа (фото: instagram.com/salmahayek)

"С самого детства бабушка говорила мне, чтобы я не умывалась по утрам, ведь коже нужны ее натуральные масла, чтобы быть увлажненной. За ночь она уже восстановила свои ресурсы. А вечером я ее очень хорошо очищаю, так зачем это мне утром, я что просыпаюсь грязной?", – откровенничала Хайек в интервью.

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Новости Украины Сальма Хайек
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