Она не меняется: 53-летняя Сальма Хайек восхитила молодым внешним видом на фото без макияжа

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда порадовала поклонников

Сальма Хайек известна своей популярностью в сети. Актриса обожает вести личный микроблог, с удовольствием делясь своими любимыми рецептами, образами для светских выходов, а также секретами неувядающей красоты. В подтверждение, что они работают, знаменитая красавица любит выкладывать и селфи без макияжа. Одно из последних в который раз ошеломило сеть.

Новое фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

На снимке звезда предстала лежа в постели, в простом домашнем образе. На лице 53-летней знаменитости нет абсолютно никакой косметики, волосы свободно разбросаны по подушке... В короткой подписи она выразила благодарность за счастливую атмосферу воскресного дня. Выглядит Сальма действительно отлично – спокойной, умиротворенной, а также невероятно молодой. Упругая кожа актрисы буквально светится здоровьем и свежестью, с трудом верится, что в этом году она отметит 54-й день рождения.

Этот факт удивил в который раз и многомиллионную армию фанатов знойной красотки. Они принялись писать Сальме комплименты, отмечая ее красоту и невероятно цветущий внешний вид. «Восхитительна», «Мое воскресенье стало сразу более красивым», «Натуральная красота», «Прекрасна т без мейк-апа»…. Многие также попросили актрису поделиться своими советами, как ей удается выглядеть так молодо в свои годы.

«Сальма, пожалуйста, поделись с нами твоими бьюти-секретами. Ты выглядишь такой юной», – пишут они. Сама звезда никогда не скрывала, что ее главные правила красоты: здоровый сон, позитивный настрой, много воды и ежедневный качественный уход за кожей. Хотя в сети то и дело обсуждают, что без участия пластических хирургов и подтяжек тут не обошлось. Сама Хайек отрицает любые радикальные манипуляции с внешностью.

Сальма с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)

Также на днях звезда порадовала поклонников целой галереей фото с любимым мужчиной – французским миллионером Франсуа-Арни Пино. Такой пост она сделала в честь годовщины их встречи. «В этот день 14 лет назад я встретила свою вторую половинку. После испытания временем и даже испытания карантином я очень счастлива, что нашла тебя, и чем больше я тебя открываю, тем больше растет моя любовь. С годовщиной, любовь моя», – написала пылкое послание Сальма.