Случился флешбэк: романтичная Надя Дорофеева в топе представила дуэт с близким мужчиной

Надя Дорофеева во время карантина ответственно находилась дома вместе с мужем Владимиром Дантесом. Певица вновь начала снимать влоги, вести эфиры и часто появлялась в программе любимого о том, как не развестись на самоизоляции. Поклонники артистки помнят, как перед карантином ее дуэт "Время и Стекло" объявил о распаде, что их страшно расстроило, кроме того, пришлось отказать от репетиций и перенести подготовку прощального тура, приуроченного к 10-летию группы. Но, Надя не собирается уходить из музыки, а вместо этого представила неожиданную премьеру.

Так, на ее страничке в Instagram появилось атмосферное лирик-видео, снятое на крыше на дуэтную песню "Черничные ночи" со старым другом юности из родного Крыма Григорием Ванюшкиным. Девушка кружиться в кадре в коротком топе, легко расстегнутой рубашке и широких штанах на завязках в спортивном стиле.

Она написала, что недавно наткнулась на музыкальную работу близкого ей человека и ее одолела ностальгия.

"У меня случился флешбэк – нам по 17 лет, мы в родном Симферополе, сидим возле Салгира и я слушаю, как Гриша офигенно поет Muse под гитару. Познакомьтесь - это мой старый друг, талантливейший музыкант и автор", - написала она, представив товарища.

Поклонник оценили романтическую композицию и призналась, что она запала им в душу с первых нот.

Це шикарно

Красуня

Очень нежная

Надюша, это невероятно красиво

Это превосходно

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Ранее Надя Дорофеева соблазнила точеными формами в шортах с хищным принтом.