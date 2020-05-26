Трапився флєшбек: романтична Надя Дорофєєва в топі представила дует з близьким чоловіком

Надя Дорофєєва під час карантину відповідально знаходилася вдома разом з чоловіком Володимиром Дантесом. Співачка знову почала знімати влоги, вести ефіри і часто з'являлася в програмі коханого про те, як не розлучитися на самоізоляції. Шанувальники артистки пам'ятають, як перед карантином її дует "Время и Стекло" оголосив про розпад, що їх страшенно засмутило, крім того, довелося відмовити від репетицій і перенести підготовку прощального туру, присвяченого 10-річчю гуртурупи. Але, Надя не збирається йти з музики, а замість цього представила несподівану прем'єру.

Так, на її сторінці в Instagram з'явилося атмосферне лірик-відео, зняте на даху на дуетну пісню "Чорничні ночі" зі старим другом юності з рідного Криму Григорієм Ванюшкіним. Дівчина крутиться в кадрі в короткому топі, легкій розстебнутій сорочці і широких штанях на зав'язках у спортивному стилі.

Вона написала, що нещодавно натрапила на музичну роботу близької їй людини і її здолала ностальгія.

"У мене стався флешбэк – нам по 17 років, ми в рідному Сімферополі, сидимо біля Салгіра і я слухаю, як Гриша офігенно співає Muse під гітару. Познайомтеся - це мій старий друг, талановитий музикант і автор", - написала вона, представивши товариша.

Шанувальник оцінили романтичну композицію і зізналася, що вона запала їм в душу з перших нот.

Це шикарно

Красуня

Дуже ніжна

Надюша, це неймовірно красиво

Це чудово

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