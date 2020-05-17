Коктейль и танцы на кровати: Надя Дорофеева показала, как проводит выходные (видео)

Певица позволяет себе немного расслабиться и подурачиться
Надя Дорофеева во время самоизоляции много общается с поклонниками и делится весьма личными вещами. Недавно певица разоткровенничалась об отношениях с мужем Владимиром Дантесом и призналась, что карантин пошел им только на пользу и они отлично проводят время. И хотя звезда старается быть продуктивной, не забывать о спорте, готовке и делах, на выходных она позволяет себе немного расслабиться и подурачиться.
Надя поделилась в Instagram веселым видео, в котором показала, как прошла ее суббота. Для начала артистка зарядила себя хорошим настроением с помощью вкусного коктейля с мартини, после чего начала зажигательно прыгать и танцевать на кровати, а в конце картинно рухнула на нее.
К слову, Дорофеева и дома старается одеваться нарядно и удобно - на этот раз певица выбрала спортивный топ и леопардовые шорты, демонстрируя свою стройную фигуру. Сверху она набросила короткую черную кофту.
"Как продвигается суббота? Начинаем с Martini + Tonic , дальше правильное настроение", - подписала ролик Надя.
В комментариях фолловеры не поскупились на комплименты любимой артистке и поблагодарили ее за позитивное настроение.
Скриншот комментариев
Ранее Надя Дорофеева рассказала об опыте, изменившем ее жизнь.
Автор: Марта Никитко