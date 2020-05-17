Коктейль и танцы на кровати: Надя Дорофеева показала, как проводит выходные (видео)

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица позволяет себе немного расслабиться и подурачиться

Надя Дорофеева во время самоизоляции много общается с поклонниками и делится весьма личными вещами. Недавно певица разоткровенничалась об отношениях с мужем Владимиром Дантесом и призналась, что карантин пошел им только на пользу и они отлично проводят время. И хотя звезда старается быть продуктивной, не забывать о спорте, готовке и делах, на выходных она позволяет себе немного расслабиться и подурачиться.

Надя поделилась в Instagram веселым видео, в котором показала, как прошла ее суббота. Для начала артистка зарядила себя хорошим настроением с помощью вкусного коктейля с мартини, после чего начала зажигательно прыгать и танцевать на кровати, а в конце картинно рухнула на нее.

К слову, Дорофеева и дома старается одеваться нарядно и удобно - на этот раз певица выбрала спортивный топ и леопардовые шорты, демонстрируя свою стройную фигуру. Сверху она набросила короткую черную кофту.

"Как продвигается суббота? Начинаем с Martini + Tonic , дальше правильное настроение", - подписала ролик Надя.

В комментариях фолловеры не поскупились на комплименты любимой артистке и поблагодарили ее за позитивное настроение.

правильное настроеник вместе с Надей Дороеефой

Красоткаа

Молодчина, это самое правильное настроение для субботы

Наааааадяяяяяя, какая хорошенькая

спасибо за поднятые настроение

Какая же ты классная. Оторвать глаз невозможно

Надя, которая пережила всплеск энергии после питья Мартини

Суббота,с таким вдохновителем как ты,любой мой день

Так ИВЛЕЕВА уже делала!!

Не совсем идеальный пример для подражания

Так нравится этот ролик, всё так круто, движения, прыжки тд.

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева рассказала об опыте, изменившем ее жизнь.

Автор: Марта Никитко