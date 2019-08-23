Сльози на землі: Олег Винник призывает к восстановлению мира в нашей стране новой песней

Олег Винник (фото: пресс-служба певца)

Новый трек Олега Винника поклонники слушают со слезами на глазах

В День Государственного флага и ко Дню Независимости Украины Олег Винник презентует новый драматический трек.

Песня о суровой стороне реальности пропитана отчаянным желанием остановить происходящее, осушить слезы, уберечь от неминуемой боли.

"Прислушайтесь к словам этой песни. Я очень хочу, чтобы она побудила к восстановлению мира в нашей стране", - призывает артист, представляя новую композицию "Сльози на землі".

Гармоничное сочетание текста и музыки, этнические мотивы, мощный проигрыш и пронзительное исполнение цепляет "за живое", отражая крик души каждого, кто переживал потери.

Олег Винник - Сльози на землі

Напомним, впервые данное музыкальное творение Олег Винник исполнил во время съемок концертного шоу телеканала "Украина", посвященного Дню Независимости страны. Поклонники быстро отреагировали на премьеру, поделившись отзывами в соцсетях.

"Очень своевременная, ожидаемая нами композиция. Только вы умеете так раскрыть наши сердца песней, словами, мелодией";

"Я давно ее ждала и именно от Вас! Спасибо! Очень сильно!";

"Самая мощная песня, которая когда-либо звучала на современных концертах";

"Без слез слушать не могла, боль, трепет, печаль, просто крик души. До мурашек по коже";

"Слушала песню затаив дыхание, боялась пошевелиться. Слезы в глазах, мурашки по телу. Слова, музыка, исполнение пробирают насквозь", - написали они.

Вживую композицию "Сльози на землі" можно будет услышать уже завтра, 24 августа, на стадионе "Арена Львов" в рамках сольного концерта Олега Винника, который станет продолжением всеукраинского тура "Роксолана". В этот же вечер новый трек прозвучит в телеверсии шоу "З Днем народження, Україно!". Праздничный эфир покажет телеканал "Украина" в 20:00.

Напомним, ранее Олег Винник разоткровенничался о заветной мечте.