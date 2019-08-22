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Поддержка независимости Украины достигла максимума с 1991 года

Новости » Общество    22.08.2019 - 13:05
Поддержка независимости Украины достигла максимума с 1991 года
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Около 90% граждан хотят жить в независимом государстве

Если бы референдум провозглашении независимости Украины состоялся в августе 2019 года, абсолютное большинство участников референдума (89%) поддержали бы независимость. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Как отмечают социологи, столь высокий показатель наблюдался только в опросе 1991 года, проведенном накануне референдума.

Поддержка независимости Украины достигла максимума с 1991 годаdif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий среди 2040 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины, что примерно столько же, как и в прошлом году.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года в Украине в 2019 году зафиксировано рекордное за весь период исследований количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины. По данным опроса, если бы сегодня перед украинцами снова встал выбор о независимости страны, то 82% проголосовали бы за (в 2012 году таких было 62%).

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