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"Сложно соглашалась": Ефросинина о трудностях семейной фотосессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2018 - 20:08
"Сложно соглашалась": Ефросинина о трудностях семейной фотосессии
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая призналась, что съемочный процесс удался на славу

Популярная телеведущая Маша Ефросинина, которая вместе с семьей снялась для обложки глянцевого журнала, рассказала о закулисье праздничного фотосета. В "историях" Instagram знаменитость показала, как она с мужем и детьми готовилась к съемке, и что происходило за кадром.

Звезда отметила, что ее сыночек Александр был настоящим непоседой, но с удовльствием позировал только под песню "Вите надо выйти" группы Estradarada.

"Александр держался стойко, потом поразвлекался с отцом, съел вафельку, а затем сказал, что едет домой – пришлось звать "Витю". Под "Витю" мы подружились со шляпой. Малехо повредничал, пообщался с полицией через рацию светового прибора, повисел на маме и, не поверите, сняли!" - призналась телеведущая.

&quot;Сложно соглашалась&quot;: Ефросинина о трудностях семейной фотосессии

Фото: сын Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;Сложно соглашалась&quot;: Ефросинина о трудностях семейной фотосессии

Фото: сын Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;Сложно соглашалась&quot;: Ефросинина о трудностях семейной фотосессии

Фото: сын Маши Ефросининой с мамой (instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;Сложно соглашалась&quot;: Ефросинина о трудностях семейной фотосессии

Фото: семья Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;Сложно соглашалась&quot;: Ефросинина о трудностях семейной фотосессии

Фото: семья Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Дочь Маши, Нана неохотно согласилась позировать для журнала, но результат того стоял, ведь на снимках, по словам ее мамы, юная красавица получилась просто отлично.

"Нана очень сложно соглашалась на съемку, но зато вы увидите, какая у нас выросла необыкновенно красивая дочь", - заверила Ефросинина.

&quot;Сложно соглашалась&quot;: Ефросинина о трудностях семейной фотосессии

Фото: бекстейдж со съемки Маши Ефросининой с дочерью (instagram.com/mashaefrosinina)

Также звезда показала забавное фото с танцующим мужем и поделилась впечатлениями от работы с ним в кадре.

"Тимура уговаривать не пришлось. Он покладистый, когда мы все рядом", - написала она.

&quot;Сложно соглашалась&quot;: Ефросинина о трудностях семейной фотосессии

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина побаловала фанов снимком без макияжа. Они отметили, что звезда без косметики выглядит отлично, и даже обнаружили сходство с Настей Каменских.

Кроме того, на премьере фильма "Пригоди S Миколая" Маша Ефросинина произвела фурор эффектным образом. Для выхода в свет она выбрала черное платье с золотистыми вставками.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
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