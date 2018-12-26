"Сияющая" Ефосинина с семьей попала на обложку известного глянца

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая рассказала о своих методах воспитания детей

Популярная телеведущая и актриса Маша Ефросинина вместе со своим супругом, бизнесменом Тимуром Хромаевым, а также старшей дочерью Наной и сыном Александром украсила обложку журнала Viva! Звезда рассказала журналистам издания о супруге и детях, а также новогодних семейных традициях и подарках.

На странице издания в Instagram говорится о том, что лучшую кандидатуру, чем Маша, для новогодней обложки сложно было представить.

"Выбирая героев для новогодней обложки, мы были единодушны: Маша Ефросинина и ее семья! Кажется, сложно найти более подходящих героев для праздничного номера", - признались журналисты.

Фото: Viva! (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

На фото телеведущая в буквальном и переносном смысле блистает в серебристом платье, щедро расшитом пайетками, а ее муж позирует в классическом строгом костюме. Повзрослевшая Нана с элегантной укладкой в длинных перчатках выглядит очень лаконично, а подросший озорной Александр обнимает за шею папу.

Знаменитость поделилась с читателями своими правилами воспитания детей. Ефросинина отметила, что она очень толерантная, но при этом строгая мать.

"Я достаточно либеральная, но при этом очень строгая мама. Дисциплина и внутренний стержень осознанного отношения к жизни – это то, что дали нам с Тимуром наши родители, а сейчас мы прививаем это Нане и Александру", - отметила звездная мама.

Как мы писали, Маша Ефросинина озадачила поклонников фото без макияжа. Они сравнили телеведущую с Настей Каменских, отметив ее цветущий внешний вид.

Ранее сообщалось, что сын Маши Ефросининой, Александр был растроган до слез после просмотра новогодней комедии "Приключения S Николая", где сыграла его мама.

Кроме того, телеведущая Маша Ефросинина озвучила огромную сумму, которую ей предлагали за интим. Знаменитость была очень возмущена подобным непристойным предложением в свой адрес.

Видео: РБК-Украина