"Складно погоджувалася": Єфросиніна про труднощі сімейної фотосесії

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча зізналася, що знімальний процес вдався на славу

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна, яка разом з родиною знялася для обкладинки глянцевого журналу, розповіла про закулісся святкового фотосету. В "історіях" Instagram знаменитість показала, як вона з чоловіком і дітьми готувалася до зйомки, і що відбувалося за кадром.

Зірка зазначила, що її синочок Олександр був справжнім непосидою, але із задоволенням позував тільки під пісню "Віті треба вийти" групи Estradarada.

"Олександр тримався стійко, потім поразвлекался з батьком, з'їв вафельку, а потім сказав, що їде додому – довелося кликати "Вітю". Під "Вітю" ми подружилися з капелюхом. Трохи поередував, поспілкувався з поліцією через рацію світлового приладу, повисів на мамі і, не повірите, зняли!" - зізналася телеведуча.

Фото: син Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: син Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: син Маші Єфросиніної з мамою (instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: сім'я Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: сім'я Маші Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Донька Маші, Нана неохоче погодилася позувати для журналу, але результат того вартував, адже на знімках, за словами її мами, юна красуня вийшла просто відмінно.

"Нана дуже складно погоджувалася на зйомку, але зате ви побачите, яка у нас виросла незвичайно красива дочка", - запевнила Єфросиніна.

Фото: бекстейдж зі зйомки Маші Єфросиніної з дочкою (instagram.com/mashaefrosinina)

Також зірка показала кумедне фото з танцюючим чоловіком і поділилася враженнями від роботи з ним в кадрі.

"Тимура вмовляти не довелося. Він поступливий, коли ми всі поруч", - написала вона.

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна потішила фанів знімком без макіяжу. Вони відзначили, що зірка без косметики виглядає відмінно, і навіть виявили схожість з Настею Каменських.

Крім того, на прем'єрі фільму "Пригоди S Миколая" Маша Єфросиніна справила фурор ефектним образом. Для виходу в світ вона обрала чорну сукню із золотистими вставками.

Відео: РБК-Україна