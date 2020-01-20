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Словно лань: Лилия Ребрик в купальнике покорила грацией и растяжкой в воздухе

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2020 - 10:26
Словно лань: Лилия Ребрик в купальнике покорила грацией и растяжкой в воздухе
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая продемонстрировала отличную физическую подготовку

Лилия Ребрик на Крещение окунулась не в прорубь, а в теплый океан на Мальдивах, где она отдыхает с мужем, хореографом Андреем Диким. Пара впервые за долгое время улетела на каникули вдвоем. Поэтому поездка вышла такой романтичной будто второй медовый месяц. Ведущая с удовольствием демонстирует не только аппетитные формы в различных купальниках, но и свою фирменную растяжку профессиональной гимнастки. На свежем кадре теледива буквально вспарила ввысь, показав эффектный акробатический этюд.

Ведущая запечатлена в полосатом сдельном купальнике, который подчеркнул подтянутые сочные формы звезды. В подписи под кадром Лилия решила откровенно поговорить о своих впечатлениях от длительного перелета на райский курорт.

"Політ над Мальдівами... Це моя фішка! Не могла без неї. Розкажу про перельот. На Мале ми летіли з пересадкою в Стамбулі. Летіли до Стамбулу дві з половиною години і потім до Мале ще майже вісім годин. Але переліт зручний, комфортний. В літаку годують, є вайфай, можна передивитися фільми, які давно збирався подивитися і ніяк часу не вистачало. Все це робить перельот ще більш комфортним. Потім від Мале до самого острову- літають гідролітаки. Це їхні місцеві маршрутки з острова на острів. Вони дуже гудять, високо літають і сідають на воду. Для любителів гострих відчуттів - саме воно. Але я думала, що вони літають значно нижче і не так голосно. Тому, власне, і зробила висновок, що добре, що ми без дівчат. Моя Поліна , думаю, злякалась би. Хоча Діана- точно ні. Їй навпаки все це сподобалося б. Висновок: все залежить від дитини. І думаю, років з трьох , коли з дитиною вже можна буде домовитися і пояснити їй що та як- можна сміливо брати їх на такі відстані. Хоча, скажу вам, на острові багато хто з дітьми, тому все залежить від власних відчуттів. Але, попадаючи вже сюди, розумієш, що це дійсно рай. Тут просто ідеальний клімат", - поделилась своим опытом Лилия.

Словно лань: Лилия Ребрик в купальнике покорила грацией и растяжкой в воздухе

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Полностью фото Лилии Ребрик можно посмотреть тут

Подписчики теледивы восхитились ее растяжкой и спортивной подготовкой, а также эффектным пируэтом.

  • Дуже круто! Ліля, ви молодець
  • Ідеально
  • Це мама двох дітей? Як на мене 13-річна гімнастка
  • Лилия, вы как лань небесная! Супер! Восхищаюсь!
  • Круто
  • Красотка!
  • Браво! Вот что значит быть гимнасткой!
  • Ви наче птах
  • Вау! Супер класс! Знімаю шляпу

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик поделилась романтическим кадром с мужем на фоне пальм.

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