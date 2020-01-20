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Наче лань: Лілія Ребрик в купальнику підкорила грацією і розтяжкою в повітрі

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.01.2020 - 10:26
Наче лань: Лілія Ребрик в купальнику підкорила грацією і розтяжкою в повітрі
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча продемонструвала відмінну фізичну підготовку

Лілія Ребрик на Водохреща поринула не в ополонку, а в теплий океан на Мальдівах, де вона відпочиває з чоловіком, хореографом Андрієм Диким. Пара вперше за довгий час полетіла на канікули удвох. Тому поїздка вийшла такою романтичною ніби другий медовий місяць. Ведуча із задоволенням демонструє не тільки апетитні форми в різних купальниках, але і свою фірмову розтяжку професійної гімнастки. На свіжому кадрі теледіва буквально злетіла вгору, показавши ефектний акробатичний етюд.

Ведуча відображена в смугастому купальнику, який підкреслив підтягнуті соковиті форми зірки. У підписі під кадром Лілія вирішила відверто поговорити про свої враження від тривалого перельоту на райський курорт.

"Політ над Мальдівами... Це моя фішка! Не могла без неї. Розкажу про перельот. На Мале ми летіли з пересадкою в Стамбулі. Летіли до Стамбулу дві з половиною години і потім до Мале ще майже вісім годин. Але переліт зручний, комфортний. У літаку годують, є вайфай, можна передивитися фільми, які давно збирався подивитися і ніяк часу не вистачало. Все це робить перельот ще більш комфортним. Потім від Мале до самого острова - літають гідролітаки. Це їхні місцеві маршрутки з острова на острів. Вони дуже гудять, високо літають і сідають на воду. Для любителів гострих відчуттів - саме воно. Але я думала, що вони літають значно нижче і не так голосно. Тому, власне, і зробила висновок, що добре, що ми без дівчат. Моя Поліна , думаю, злякалась бі. Хоча Діана - точно ні. Їй навпаки все це сподобалося б. Висновок: все залежить від дитини. І думаю, років з трьох , коли з дитиною вже можна буде домовитися і пояснити їй що та як - можна сміливо брати їх на такі відстані. Хоча, скажу вам, на острові багато хто з дітьми, тому все залежить від власних відчуттів. Але, попадаючи вже сюди, розумієш, що це дійсно рай. Тут просто ідеальний клімат", - поділилася своїм досвідом Лілія.

Наче лань: Лілія Ребрик в купальнику підкорила грацією і розтяжкою в повітрі

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Повністю фото Лілії Ребрик можна подивитися тут

Підписники теледіви захопилися її розтяжкою і спортивною підготовкою, а також ефектним піруетом.

  • Дуже круто! Ліля, ви молодець
  • Ідеально
  • Це мама двох дітей? Як на мене 13-річна гімнастка
  • Лілія, ви як лань небесна! Супер! Захоплююся!
  • Круто
  • Красуня!
  • Браво! Ось що значить бути гімнасткою!
  • Ви наче птах
  • Вау! Супер клас! Знімаю капелюха

Скріншот коментарів

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