Словно девочка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила сеть неувядающей красотой

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала фото без макияжа

Наталья Водянова знаменита своей «подросковой» красотой: хрупкая фигура, свежий румянец, наивный взгляд голубых глаз… И с годами популярная модель практически не меняется. Доказательством тому являются многочисленные фото и видео, которыми делится Наталья в своем микроблоге ежедневно.

На очередном из них Водянова вновь предстала крупным планом и совершенно без макияжа. Модель в этот раз вновь выбрала серьезную тему для разговора, а потому и образ ее был соответствующий. Фиолетового оттенка рубашка, застегнутая под самое горло, а также очки. Напомним, Водянова часто жалуется на плохое зрение и шутит, что порой может прийти мимо знакомых на вечеринках. Дополнили строгий лук золотые цепочки в несколько рядов.

Наталья как всегда свежа (фото: instagram.com/natasupernova)

«После очень успешной встречи и приветствия в Москве, я хотела бы начать серию бесед с некоторыми из вас и надеюсь, что вам понравилась идея. Лично лицом к лицу и в эту пятницу примерно с 12:30 до 15:00 приходите проводить со мной время и задавайте свои вопросы (о материнстве, благотворительности, предпринимательстве, отношениях, карьере или личных советах и т. д.). Для участия: 1. Будь в Париже, Франция, пятница, 31 января. 2. Комментарий ниже, почему вы хотите встретиться со мной лично. 3. Если вас выберут, моя команда и я напрямую сообщим вам место и время встречи где-нибудь в центре Парижа», – написала Наталья.

Подписчики начали наперебой писать свои вопросы, а также хвалить красоту и внешний вид Водяновой.

Красотка

Вас поцеловала судьба. И вы оправдали этот поцелуй

Как сохранить такие детские глаза?

Наташа, подскажите бренд очков

Очки супер

Наталья! Вы вдохновляете на великие дела! Безумно хочется с вами встретиться лично и зарядиться энергией…

Такая естественная, такая красивая, такая настоящая. Обожаю

Такая милая «училочка»

Вечно молода

Комментарии к посту Натальи (фото: принстрин instagram.com/natasupernova)

Напомним, Наталья не раз отвечала на вопросы о своей молодости. Одним из главных секретов своей свежей кожи она назвала правильное питание, а также регулярный массаж Гуаша.