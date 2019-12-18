Без "уколов красоты" и пластики: 37-летняя Наталья Водянова раскрыла секрет молодости

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала любимую процедуру для кожи

Наталья Водянова умеет составлять стильные образы, которые так и хочется повторить. В этот раз звезда выбрала вариант яркий и эффектный – в таком наряде вы незамеченными не останетесь, это точно! Широкие брюки с фиолетовыми и белыми полосками она дополнила черным гольфом, пиджаком, а также коричневого оттенка ботинками. Еще одна контрастная деталь – красная сумочка.

Именно на ней сделала акцент 37-летняя красавица. "Мне нравится моя сумка Natalia от @launer_bespoke – это практически я, только меньше, более красная и более запатентованная, чем когда-либо... P. S.: Вы знали, что Launer – это бренд, который сама Королева обожает больше всего с 1968 года?..", – сообщила она подписчикам в своей привычной шутливой манере.

Наталья порадовала новым образом (фото: instagram.com/natasupernova)

Макияж Наталья нанесла минимальный, а потому приятно удивила природной красотой. Волосы также не стала по-особенному укладывать, вытянув их утюжком и уложив на косой пробор. Фолловеров, как обычно, порадовал не только стильный наряд девушки, но и то, как она выглядит. Подписчики засыпали ее восхищенными комментариями:

Ну кто скажет, что этой девушке 37 лет и что у нее 5 детей, старшему из которых 17? Я в шоке

Есть только одна королева, и это ты

Красавица с добрым сердцем

Икона стиля!

Красивенная, можно знать, что за массажик и чем вы его делаете на лице, увидела в стори и стало очень интересно.

В сториз посмотрела, как приятно видеть Ваше лицо вживую, как сказать

Красоточка Наталья

Красавица с добрым сердцем

И это без "уколов красоты" и пластики! Шикарная

Комментарии поклонников (фото: скриншоты instagram.com/natasupernova)

К слову, Наталья однажды призналась поклонникам, что из всех процедур для лица предпочитает массаж. А вчерашние сториз раскрыли тайну, какой именно. Водянова использует древнекитайскую технику Гуаша. Она очень популярна как для профилактики и лечения разного рода заболеваний, так и для поддержания кожи в тонусе. Для выполнения нужен только специальный скребок, массажное масло и немного сноровки. Берем на вооружение!

Наталья обожает массаж лица Гуаша (фото: instagram.com/natasupernova)