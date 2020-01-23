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Мини и ботфорты на шпильках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами на форуме в Давосе

Lite » Мода 23.01.2020 - 20:32
Мини и ботфорты на шпильках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами на форуме в Давосе
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель демонстрирует стройную фигуру

Наталья Водянова – одна из самых известных филантропов в мире и основательница собственного фонда "Обнаженные сердца" – часто выступает на различных мероприятиях. На Всемирном экономическом форуме, который сейчас проходит в Давосе, ей тоже нашлось что сказать. Пару дней назад модель выступила с речью о важности образования, а сегодня, 23-го января, планирует участие в дискуссии.

Но в Щвейцарии Водянова решила показать не только свой ум, но и эффектную внешность. На новых фото, которые опубликовала Наталья, она красуется в эффектном наряде, который резко контрастирует с предыдущими выходами 37-летней красавицы.

Мини и ботфорты на шпильках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами на форуме в ДавосеМини и ботфорты на шпильках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами на форуме в ДавосеМини и ботфорты на шпильках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами на форуме в ДавосеНаталья подобрала сдержанный гардероб (фото: instagram.com/natasupernova)

Если в предыдущие дни она демонстрировала сдержанные наряды: черное платье-пальто в пол, черный кожаный плащ, красное закрытое платье с черным кружевом, то сегодня решила продемонстрировать одно из главных своих "оружий" – длинные стройные ноги.

Мини и ботфорты на шпильках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами на форуме в Давосе

Мини и ботфорты на шпильках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами на форуме в Давосе

Мини и ботфорты на шпильках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами на форуме в ДавосеНаталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья надела горчичного оттенка жакет с тонким ремешком на талии, а также короткую юбку ему в тон. Дополнили эффектный образ черные ботфорты на шпильках. В таком наряде она прошлась по снегу, записав несколько забавных сториз. Выглядит модель просто прекрасно и просто светится от счастья. Чтобы не замерзнуть на заснеженном курорте, под низ она надела белый гольф, а также серый свитшот.

Мини и ботфорты на шпильках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами на форуме в ДавосеВодяновой все к лицу (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, в Давос Водянова прихватила и вещи в стиле кэжуал. На одном из фото она красуется в ярко-желтом свитере с белыми перьями на рукавах, а также светло-голубых джинсах. Образ дополнили черные ботинки на грубой подошве. Без макияжа и с пышной укладкой, модель выглядит юной, словно подросток. Что, к слову, в который раз отметили многие пользователи сети.

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